2025台灣燈會桃園光影盛宴 攜手「香港叮叮車、曼谷Terminal 21」點亮世界

【旅奇傳媒/編輯部報導】準備好迎接一場絢麗的視覺饗宴吧！「2025台灣燈會」將於02/07起於桃園璀璨登場，今年的燈會地點距離機場更近，國際旅客一落地即可輕鬆沉浸在光影藝術的夢幻氛圍中。桃園市政府為擴大全球聲量，積極展開跨國行銷，鎖定香港、泰國、新加坡及馬來西亞等重點市場，透過「視覺強效」的街頭廣告與網路宣傳，提升台灣燈會的國際關注度，邀請全球旅客親臨桃園，感受這場光影盛宴的迷人魅力！

叮叮車變身移動燈會，吸睛亮相香港街頭

看準香港與台灣文化相近、旅遊交流頻繁，且近兩年更是海外來台旅客之冠，桃園市政府特別將百年歷史的「叮叮車」變身為燈會的移動廣告！01/17-02/14彩繪燈會六大吉祥物及飛機窗景、桃字燈籠圖案的叮叮車穿梭於香港繁華街區，展現桃園為國際機場城市的特色，不論是匯聚多家跨國金融機構、銀行及辦公大廈的商業及金融中心-中環，或是高檔商場、百貨公司林立，觀光客必遊必逛的銅鑼灣，乃至於太古、宵崎灣等港人住宅區，都可以看到台灣燈會叮叮車巡遊的身影，也讓燈會視覺形象完美融入城市脈動，成為香港街頭最吸睛的移動廣告，不僅如此，桃園市政府更邀請知名 KOL 如有啖好食、Stephen Leung 吃喝玩樂、Alfred Chan 等親臨桃園，深度體驗在地美景美食，也將分享他們的旅遊體驗、推薦桃園的魅力，吸引百萬粉絲關注。

▲桃園市政府特別將百年歷史的「叮叮車」變身為燈會的移動廣告。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

泰國曼谷 Terminal 21 X 新馬 YouTube 聯手點亮東南亞版圖

桃園市政府也強力鎖定近年來旅客人數大幅攀升的東南亞旅遊市場，擇定位在泰國曼谷市中心，空鐵 BTS 及地鐵 MRT 交會，每天上下班時間人潮洶湧如同跨年的 ASOK 阿索克站旁的大型購物中心 Terminal 21 展開高規格宣傳，即日起於購物中心內外大型螢幕循環播放台灣燈會動態海報，以光影藝術營造濃厚節慶氛圍，吸引購物人潮關注。同時，新加坡與馬來西亞 YouTube 平台也強力曝光「去有光的地方」燈會形象廣告，以夢幻光影結合桃園景點，邀請東南亞旅客循著光的足跡，一探桃園的文化魅力與燈藝之美。

台灣燈會＋桃園觀光體驗，打造國際旅遊新亮點

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，今年的台灣燈會將結合桃園的產業文化與自然美景，主打「親子共遊」、「科技互動」，規劃國際級展演規格，讓每位旅客都能沉浸在前所未有的賞燈體驗中。他強調，首波國際宣傳鎖定香港與東南亞市場，下一階段將進一步拓展至日本，讓更多國際旅客了解桃園之美。周局長分享：「有香港 KOL 踩線後驚呼，原來桃園不只是轉機地，還有豐富山水美景與美食，值得專程造訪與深度探索！」「 2025台灣燈會」，桃園用光影點亮世界，誠摯邀請全球旅人，共同走進這場融合藝術、文化與旅遊的夢幻盛宴！

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