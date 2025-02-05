愛吃羊必收藏！「羊肉炒麵、羊肉燴飯」吃到停不下來 「3大根羊大骨湯」只要100元
udn走跳美食／踢小米
這家店是意外發現⋯⋯那天原本要跟素食麵線女王Kelly吃我家鹽酥雞，但我們太晚去肉類賣完了，要找延平路附近的美食，所以Kelly就推薦這家店。
「源高雄當歸羊肉」老闆為了住在新竹的太太，從高雄來到新竹打拼。店家的羊肉炒麵以高雄口味為基礎加以改良，不會那麼甜，而且香氣十足！加上一碗100元就有3大根羊大骨的羊大骨湯，深受附近居民喜愛。快跟著小米一起去看看吧。
源高雄當歸羊肉位置及停車方式
源高雄當歸羊肉位於延平路一段靠近公道三路。
開車的朋友可以把車停在公道三路上。
源高雄當歸羊肉環境介紹
店面前半部分是煮食區，後方有用餐區，不過位置不多，人多可能需要併桌。
源高雄當歸羊肉菜單目錄搶先看
來看看菜單吧！除了羊肉炒麵、燴飯之外，還有快炒類和湯品。來這邊不只是吃麵，可以點2-3道快炒，搭配白飯和羊肉湯，冬天可以來補一補。
源高雄當歸羊肉用餐心得分享
來開動吧！今天不小心右手滑了，不過以我和Kelly的戰鬥力，這些通通都被我們嗑完了。
羊肉炒麵（90元）建議點小辣，沙茶風味鹹中帶甜，麵條蠻有Q勁的。羊肉嫩中帶嚼勁，吸附醬汁讓人一口接一口吃不停。
羊肉燴飯（90元）是學生和小資族最愛，羊肉、青菜加上白飯很容易就有飽足感，勾芡不會太濃稠，白飯吸滿沙茶風味的湯汁，光吃白飯就可以吃半份了～
羊排骨湯（70元）肉量挺多的，湯頭有藥膳甘甜，喝起來很順口，冬天適合來溫補一下～
羊排骨帶膠質的筋，加上羊肉甜味，沒有羊騷味。
加上特製沾醬，鹹鹹甜甜很下飯～
羊大骨湯（100元）有3大根羊骨，加上甘甜順口的湯頭，愛啃骨頭的朋友可以點這碗湯品。
最後青菜底家啦！炒青菜（70元）高麗菜口感脆甜，喜歡吃快炒的朋友不妨嚐嚐其他快炒囉。
以上是我們的心得分享，住在延平路附近，喜愛羊肉炒麵和羊肉湯的朋友，不妨可以來源高雄當歸羊肉嚐嚐喔
源高雄當歸羊肉
地址：新竹市北區延平路一段284號
電話：03 526 6816
營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00（週日公休）
現金交易/無收取服務費
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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