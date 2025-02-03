中原夜市人氣王！CP值超高「超大塊牛小排」只要140元 每日限量20份 兩小時內秒殺完售

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

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這家可以說是中原夜市最難買的小吃吧！？別看排隊人潮不多，大家都是一營業就衝來拿號碼牌，然後直接等時間到再來拿的，像我們就等了一個半小時才吃到，這期間還去吃了御冠園鮮肉湯包跟小8三色地瓜球呢。

每日限量20份的牛小排真的必點，超大一盒才140元，CP值很高但不好買，使用台灣溫體雞肉的雞腿排也很超值，大份的也才120元，共有8種口味可選，雖然隱藏在巷弄間，但來中原夜市錯過這家會有點遺憾。

扯厚腿｜交通位置

地址：桃園市中壢區大仁四街13號

電話：0930 576720

時間：15:30–18:30

備註：請當天搜尋「扯厚腿」，當天中午12:00會更新是否公休

在大仁四街跟五街口，斜對面是全家新仁店。全家店門口有座位，可以買杯飲料搭配牛排一起吃。

真的別以為沒排隊人潮就輕易路過，大家都是先來拿號碼牌，然後乖乖等待除非你排很前面，不然至少也要等一兩小時起跳。

扯厚腿｜MENU

只賣去骨雞腿排與牛小排這兩種。去骨雞腿排｜小份65元/大份120元，牛排｜140元（漲價了喔！！！！）

除了原味外，還有香濃起司、玫瑰礦鹽、檸檬椒鹽、蒙特婁黑胡椒、綜合香蒜、辣味、孜然、胡椒鹽等8種口味可以選，每天下午三點半營業到晚上6點半，但實際上不到5點就快賣光了，牛排更是難買。

煎臺更是沒有停過，香氣撲鼻。

當時牛排還算好買，排到42號還能吃到，很幸運，現在限量20份更是難了。

等了一個半小時終於拿到了～～～

一打開看到這牛排厚度真的誠意十足，而且下面還有鋪洋蔥搭配著吃比較解膩。

美味牛小排 NT.140

看得出來是原肉，厚度嫩度跟調味都很剛好，帶一點筋有嚼勁還有肉汁。

這一家真的是夜市人氣王，雖然不是主要街道，而且低調隱藏巷弄間，也能人氣火爆的原因就是他真的CP值太高了！這麼厚實多汁還給這麼多塊牛小排只要140元欸！其實原本只要120元啦，有小漲。

雞腿排 小 NT.65元

煎的洽洽洽的雞腿排看起來就超美味！而且我們點的是小份，看起來就很厚實超值。認真說現在這樣一塊雞腿排，就算生肉也賣你65元，而這裡還幫你煎好還可以選口味，下面還鋪生洋蔥讓你搭配著吃，有夠划算的好嘛！

我們選擇搭配檸檬鹽，有點檸檬清香的口感很解膩，下方洋蔥更是吸飽肉汁，搭配著吃簡直完美，份量給的很有誠意。

雞腿排真的煎的很好吃，軟嫩多汁超喜歡。這家真的便宜好吃，難怪天天秒殺，下次三點半就衝去拿號碼牌。提醒大家，這家目前不接受電話預約，僅接受現場排隊拿號碼牌喔。

現在看到照片又嘴饞了啦！中原夜市美食會不會太多了，羨慕。這家營業時間目前不一定，請當天搜尋「扯厚腿」，當天中午12:00會更新是否公休。

扯厚腿

地址：桃園市中壢區大仁四街13號

電話：0930 576720

時間：15:30–18:30

備註：請當天搜尋「扯厚腿」，當天中午12:00會更新是否公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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