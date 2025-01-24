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最具和風年味景點！ 桃園神社「春慶八日和祭」劍道新春演武　體驗日式祈福魅力

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／桃園神社提供
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桃園神社即將於農曆新年期間舉辦八天的「春慶八日和祭」，這場盛會將從1月25日持續至2月2日，每天都有精彩活動等你參與，只有除夕休園，其他日期都是連續登場，活動內容豐富多元，結合傳統文化與現代藝術，一同感受濃厚的和風年節氛圍。

圖／桃園神社提供
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桃園神社將在活動期間呈獻多樣精彩節目，包括全台獨特的奉納射會讓您深入體驗弓道的文化與精神魅力，還有日本傳統新春演武，包括劍道、拔刀道和三味線演出，給您視覺與聽覺的雙重享受。此外，還有傳統祈福儀式及限量蛇年福袋及新春結緣品等活動等您一同參與。

圖／桃園神社提供
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在桃園神社舉辦的「春慶八日和祭」中，每位參加者都有機會體驗到日本古老文化的魅力，不僅可以參與弓道、劍道等傳統活動，還有機會體驗日式祈福儀式，初四更有免費福錢發放，為新年帶來祝福與平安。此外，在活動現場還有豐富多彩的日式市集，限量的蛇年福袋與精美的新春結緣品等，讓您在新的一年中滿載而歸。

圖／桃園神社提供
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無論是想體驗傳統祈福儀式、觀賞劍道、拔刀道和三味線演出，或是品嘗日式美食、參與新春市集活動，桃園神社「春慶八日和祭」為您帶來濃厚的年節氛圍，絕對是農曆新年期間不能錯過的盛事！

圖／桃園神社提供
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