台茂購物中心「新春活動一次看」！36攤美食市集、煙火秀統統有 陪你嗨翻整個新年
過年不知去哪裡玩？台茂購物中心幫你安排好啦！大年初一到初五，五天連續嗨不停，不只推出36攤美食市集，還有每日精彩活動、華麗煙火秀與超人氣角色見面會，絕對讓你過年每天都精彩，玩到不想回家！
初一（1月29日），開場就是震撼的星光扯鈴特技秀！由世界級鈴行者劇團帶來炫酷表演，拋鈴高達7層樓、搭配雜技和極限動作，帥到讓人目不轉睛！初二（1月30日）別錯過重頭戲3000發紅金新春煙火秀，晚間19:45在台茂公園絢爛登場，滿天煙火象徵財運亨通、好運連連，記得提前來佔位喔！
初三（1月31日）晚上19:00登場的是氣勢磅礡的火龍烈焰舞！由「即將成真火舞團」霸氣演出，火光四射中迎接新年能量，絕對嗨到最高點。初四（2月1日），超人力霸王雅克見面會下午15:00準時登場，這可是孩子們最愛的偶像！快帶家中寶貝來追星，和雅克一起合照打卡！至於初五（2月2日），當然是來市集大掃貨的好時機，挑選心儀伴手禮或享受最後的年味時光！
每日下午新春市集熱鬧開市，固定攤位加上超吸睛餐車，不管是特色美食、可愛小物還是精緻伴手禮，通通讓你逛到腿軟、吃到撐！過年怎麼玩最過癮？答案就是來台茂購物中心，吃喝玩樂一次搞定，還能感受滿滿的年節氛圍！這個新年，就等你來嗨翻天！
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