台茂購物中心「新春活動一次看」！36攤美食市集、煙火秀統統有 陪你嗨翻整個新年

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 好像每個菜市場都有屬於自己厲害的炸雞攤，但這家厲害的不是炸雞，而且客家傳統古早味的花生酸菜炸！這一味除了小時候有吃到過以外，長大後真的也是很少見，確實好懷念

2025-01-10 16:31