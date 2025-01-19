竹北很迷人！「東興圳光藝節」點燈時間、交通方式、熱門打卡點一次收
udn走跳美食／愛麗森
竹北東興圳光藝節 | 活動介紹
竹北是座迷人的城市，許多寬敞美麗的公園，不僅提供休憩空間也綠化城市的美觀。位於文興路二段的東興圳光藝節，更是打造了結合生態景觀與藝術裝置的場域，邀請民眾一同漫步其間，欣賞光藝之美，體驗城市慢活的樂趣。此次主題【寫一首詩．給路上的風景】不僅有藝術裝置供拍照打卡，特定日期還有舉辦文創市集與表演活動，更多相關資訊參見文末。
竹北東興圳光藝節 | 展區作品欣賞
我最喜歡的作品是這件非常壯觀的〈風之花瓣〉，藍紫色的光影，原來是由500個以上的風向標編織而成，風的拂動與光影交錯，有如流動的風景畫！
每件裝置藝術附近都設有座椅供遊客休憩與拍照，相當貼心。
另一件作品〈雨之歌〉將藝術裝置與湖面倒影結合，彷彿雨落下的瞬間靜止了，生動詮釋了自然景觀之美。
走近觀看大小錯落的雨滴，又像泡泡般夢幻。從遠到近觀看，各有不同的視覺效果。
〈1960’2〉以線條與光圈呈現時間的流動，彷彿具現了時空隧道的模樣，科幻又神秘！
〈花影漫步〉，涼亭下的花朵動態投影，隨著觀眾進入而舞動，旅人也自然成為作品的一部分，有趣的互動裝置。
竹北東興圳光藝節 | 點燈時間及交通資訊
東興圳光藝節
2024/12/20-2025/2/16
每日點燈時間：17:30-21:30
活動地點：東興圳公園 (Google導航請搜尋🔎東興圳綠園道。)
|交通資訊|
東興圳公園：新竹縣竹北市文興路二段
〔自行開車〕
中山高由竹北（91Km）交流道下，向東行循光明六路、光明六路東一段，右轉接莊敬南路至文興路交叉口。
〔大眾運輸〕
⮕一般公路客運𝟱𝟲𝟭𝟱路。(搭乘至[縣體育場]下車，步行或租借YouBike，約650公尺)
⮕竹北市民巴士𝟲𝟬、𝟲𝟭路。(搭乘至[縣體育館]下車，步行或租借YouBike，約650公尺)
⮕新竹縣市區公車快捷𝟴號[經中正橋]、快捷𝟴號[經興隆橋]；新竹市市區公車𝟭𝟴𝟮路。(搭乘至[文興嘉興路口]下車，步行約600公尺)
〔𝐘𝐨𝐮𝐁𝐢𝐤𝐞 文興路莊敬南路口〕
最新資訊｜請以YouBike微笑單車(https://www.youbike.com.tw/region/main/)及各站點最新公告為準。
文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室
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