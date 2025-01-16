一夜爆長50K！ 竹北職人老闆threads大跳「神秘祈客舞」 網讚：跳出流量密碼

無事跳跳舞，除了有益身心，竟也能跳出一波流量密碼！ 一間位於新竹竹北的炒飯丼飯店，老闆的女兒於15日在threads社群上傳一段「神秘招客舞」，畫面中由店家裡頭向外拍，能看見店家老闆站在門口玻璃窗前自嗨跳著手勢舞蹈，雖沒有明確聽見背景音樂，但網友明眼一看就知道是跳著Bang Bang Bang等綜合kpop舞姿，瞬間引網友熱烈討論，留言大讚「老闆跳舞可愛」。

竹北一家職人炒飯丼的老闆獨自跳舞，被女兒拍下後上傳社群，寫下「我爸這樣一定有他的理由⋯是在招客沒錯吧」，老闆跳著招客舞的時候，一旁還有兩位淡定客人默默吃著餐點，形成一股放E人與I人同窗的違合感，這部可愛影片上傳threads社群，才經過一日就累積的按讚人數飆升來到將近5.4萬讚，也令老闆感到不可思議。

圖／翻攝threads@y.t_0704網友分享

影片下方引來超多網友留言大讚「老闆好可愛」、「父親懂跳耶」、「你爸爸是流量密碼」、「不滅的bigbang魂」、「感覺是會讓餐變好吃的魔法」、「最強的是旁邊兩個客人完全沒發現」、「從小為了合理的在大家面前跳舞，而努力開了一家餐廳」、「這是傳說中的祈客舞，很有效，我老闆也會在店裡跳」。