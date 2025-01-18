搭「台灣好行」賞花！角板山行館園區 梅花正盛開

【旅奇傳媒/編輯部報導】角板山行館園區梅花正在盛開中，園區裡將近300棵的老梅樹已被潔白似雪的白梅覆蓋！這週是角板山行館園區梅花最佳觀賞期，一踏入園區就能聞到陣陣撲鼻梅花香，結合角板山行館、樟腦收納所，以及回字館內全新「旅繪角板山」室內策展，與生態池與觀景平台絕佳美景等戶外景觀，處處都是打卡熱點，歡迎在花況最盛這一週與親朋好友一同上山賞梅。

▲角板山行館園區有將近300棵老梅樹。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

角板山行館重新整建，園區打卡景點再升級

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）周柏吟局長表示，角板山行館園區最吸睛的地方不只有梅園的梅花，重新整建後的角板山行館、樟腦收納所及回字館的「旅繪角板山」策展，融合了多位知名藝術家的心血合力打造而成；園區內12座國際雕塑大師的創作，也在這一次的整建過程中加上了夜間燈光，讓角板山行館園區夜間也可以欣賞國際級的藝術創作，園區也因此延長開放時間至每日晚間8點，讓附近用餐及住宿的遊客夜間也能來到園區夜遊賞景。不只如此，園區內觀景平台還有角板山行館限定的美景，遠眺直望群山與碧綠色大漢溪蜿蜒其中，下方新溪口吊橋橫跨於大漢溪上，美麗而壯闊。

▲角板山行館園區梅花正盛開。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

下載「遊桃園」APP 掌握即時路況，避開塞車車潮

周柏吟局長指出，想上山賞花又怕塞車的民眾，不妨下載「遊桃園」APP，利用 APP 內建的北橫即時車流燈號掌握旅途路況，避開交通尖峰時段，但是花季期間園區附近車潮人潮眾多，例如01/13為平日，仍吸引將近1萬7,192人次造訪，角板山行館周邊目前有復興區公所提供之仁愛及上台地等二處收費公有停車場，還有羅浮高中免費停車場可供停放私人車輛。目前觀旅局已規劃在01/18、01/19、01/25及01/26的兩個週末增加交通疏導人力，以紓解驟增之車流維持行車順暢。

▲由於賞花人潮眾多、角板山地區停車位有限，建議遊客可搭乘大眾交通工具前往。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

由於角板山地區停車位有限，風景區管理處呼籲桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘台灣好行502「小烏來線」、506「東眼山線」至角板山行館，大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山欣賞梅花。

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