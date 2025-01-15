司馬庫斯櫻花季即將開跑！聯外道路交通總量管制 1月16日開放申請通行證
【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹縣政府考量道路安全、環境承載量及遊憩品質，日前公告「2025年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施」，02/08-03/09管制期間，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落。通行證自01/16 9:00起開放申請，每日車輛上限為汽車限定50台、機車100台，總量額滿後即停止開放申請。請民眾配合管制措施，避免交通受阻。
今年司馬庫斯櫻花季將管制司馬庫斯產業道路，也就是竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段。
管制期間將實施夜間淨場，02/08-03/09 每晚20:00至次日清晨06:00部落園區停止開放（申辦當日住宿、露營遊客及工作人員除外，住宿＋露營的遊客量共500人）。
當日來回通行證申請日期為01/16 09:00起，採線上申請，申請通行證網址：https://www.smangus.org/permit_request.php；車牌號碼最晚務必於入場前一日 15:00前填報完畢、完成車號確認或變更，逾期未報者將無法製發通行證，屆時將無法入場，車號與紀錄不符者亦無法入場。
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