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新竹絕美楓景正艷紅！ 內灣「免門票溫泉渡假村」週末一日遊 賞浪漫楓紅 同框純白遊艇落羽松

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee授權
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進入冬季時分，全台各地楓葉陸續轉紅、落羽松也漸漸更顯深紅！ 趁著週末來一趟「免門票美景」一日遊，推薦大家前往新竹內灣「會來尖石溫泉渡假村」，能欣賞到如詩如畫的楓紅落葉，還能看到水池遊艇與落羽松交織的美麗景象！

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新竹尖石鄉的「會來尖石溫泉渡假村」，號稱是北台灣超豪華、擁有完善安全的水療SPA、泳池桑拿等設施，也是冬季旅人拜訪泡湯舒暢身心的好地方。令人意外的是，充滿南洋風情的溫泉渡假村，莊園內植栽了多處的楓樹、落羽松，到了秋冬之際，成為讓旅人拍好拍滿的季節性美景。

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網友yijiun_lee前往捕捉變紅轉色的唯美楓紅，更發現園內的池塘旁的環繞著巨大落羽松，水池中的純白遊艇，與紅葉、水影相互交織，呈現出特別靜謐與自然之美感。

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更棒的是「會來尖石溫泉渡假村」可免費入園、停車場免費使用，想拍攝楓紅與落羽松的遊客，快把握衝一波盡情欣賞這處優美浪漫的園地。

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