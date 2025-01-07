新竹火車站周邊美食推薦！肉多到浮誇的日式咖哩店，無論如何排隊也要吃的鴨肉飯

來到新竹，除了去老街和新竹夜市嚐嚐道地小吃，新竹火車站周邊也有不少美食。搭乘火車來趟新竹之旅，看看全台歷史最悠久的現役車站，欣賞結合巴洛克風格及哥德風的建築和木造站房。輕鬆地漫步在火車站周邊品嘗美食，6家新竹火車站周邊美食推薦一次看！

新竹火車站周邊美食｜沐嵐· Moonlight

圖片來源/IG@happy_hahadog

位在西大路地下道旁的純白建築「沐嵐· Moonlight」，店面裝潢以木質搭配白色系文青風，兩層樓空間午後陽光暖暖照入，十分舒適。主打超浮誇肉量與實惠咖哩，分為日式咖哩或無咖哩定食，招牌美國精選舒肥牛鮮嫩多汁、熟度可客製。用餐前先送一碗細火慢熬雞湯，點主餐即可免費續飯、續醬、續湯一次，胃口再大都能吃得飽足。

店家資訊

地址：新竹市東區西大路240號

電話：0977-053-998

營業時間：11:00–14:30 / 17:00–21:00（週二、三公休）

新竹火車站周邊美食｜東門文昌雞飯

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位於東門圓環旁的「文昌雞飯」，是許多在地人懷念的家鄉小吃。用餐時段常大排長龍，但目前僅做外帶，翻桌速度快。招牌「文昌雞飯」以白飯淋上雞油、鋪上白斬雞，再配桂竹筍乾、蔥油醬，雞肉彈性十足，鹹香剛好。另推薦「雞滷飯」，軟嫩雞絲加上膠質感滷肉，一口接一口停不下來。

店家資訊

地址：新竹市東區東門街114號

電話：03-522-5082

營業時間：11:00–14:00 / 16:30–20:30（週一公休）

新竹火車站周邊美食｜Yamada麻糬製造所

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「山田麻糬製造所」隱身於巷弄間，小小店面卻充滿日系氛圍，現點現做的麻糬在假日總是排隊不斷。麻糬使用台東池上米製成，皮薄Q彈、餡多紮實，外層裹黃豆粉中和甜度，口感甜而不膩。包裝更是特色，紙袋配草繩宛如中藥包，復古又文青。首推經典紅豆、花生，以及 66% 法芙娜巧克力夾雜些許堅果的口味。

店家資訊

地址：新竹市東區文昌街85號

電話：0928-325-001

營業時間：12:00–20:00（週二公休）

相關連結：Yamada麻糬製造所

新竹火車站周邊美食｜味、肉舖韓國烤肉

圖片來源/味、肉舖韓國烤肉

「味、肉舖韓國烤肉」在南大路上已屹立十年，距新竹後站步行約 10 分鐘。以黑、紅為主的韓屋外觀，內部也是正統韓式烤肉店氛圍。餐點包含韓式燒肉、鍋物、湯飯、冷麵與海鮮煎餅等，必點豬牛拼盤、厚切豬五花、辣炒魷魚五花。豬五花有專人桌邊代烤，烤至金黃酥脆後用生菜及小菜包著吃，濃郁肉香讓人口水直流！

店家資訊

地址：新竹市東區南大路30號

電話：03-561-6738

營業時間：11:30–14:00 / 17:00–21:30（週二公休）

新竹火車站周邊美食｜林家芋泥球

圖片來源/IG@_xrose___food

來到新竹城隍廟就會想起「林家芋泥球」，日賣上千顆的酥炸芋泥球，每顆只要 35 元，排隊人潮絡繹不絕。每天蒸煮 3 小時，用 100% 純芋頭泥製作，內餡綿密，調味加蜂蜜，外層酥炸至帶點脆度，咬下去帶 Q 彈口感，飽滿內餡超級滿足。

店家資訊

地址：新竹市東門街201號

電話：0986-372-733

營業時間：14:00–21:00

新竹火車站周邊美食｜廟口鴨香飯

圖片來源/IG@jun_de_lu

「廟口鴨香飯」排隊人龍常常驚人，但依舊擋不住饕客慕名而來。販售多種鴨肉飯、麵、美食小菜、炒鴨血、醬拌鴨腸等。嚴選生鴨以秘製醬汁加冰糖煙燻 3 分鐘，讓滋味更上層樓。鴨香飯上堆滿鴨肉，再加紅蔥酥、小黃瓜、鴨油淋醬，若再配上一顆靈魂荷包蛋，組合超對味！

店家資訊

地址：新竹市北區中山路142號

電話：03-523-1190

營業時間：11:00–15:00 / 15:30–21:00（週二、三公休）

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