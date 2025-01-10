苗栗厲害的菜市場炸雞！必買酥脆好吃客家古早味，只賣週六日的「花生酸菜炸」

好像每個菜市場都有屬於自己厲害的炸雞攤，但這家厲害的不是炸雞，而且客家傳統古早味的花生酸菜炸！這一味除了小時候有吃到過以外，長大後真的也是很少見，確實好懷念，炸的酥脆香酥，有酸菜的香氣跟花生脆感，非常好吃，來通霄必買，只是可惜只賣六日早上啊啊啊啊啊啊⋯⋯。

漢寶哥（上客）炸雞 ｜交通位置

地址：苗栗縣通霄鎮自強路a59號號

電話：0910 455898

時間：六日 06:00–11:00 （平日公休）

真的就在通霄菜市場裡面，看到上客炸雞店就是了。

這家因為只賣六日早上，所以生意超好，一開攤就被包圍了。

好不容易擠進去拍個幾張照片，果然是熟悉的菜市場炸雞，小攤上擺著滿滿的炸物。

但大家都必買花生酸菜炸，幾乎人手一袋。

買個60元吃吃看，完全被征服，後悔買太少欸～～～

這炸粉真的好酥脆又鹹香，然後裡面滿滿的酸菜跟花生。有酸菜的香氣搭配花生的脆香，還有炸粉獨特的酥脆口感，完美。就算冷掉也不影響美味，太厲害了啦～～～真心推薦來通霄千萬別錯過。

漢寶哥（上客）炸雞

地址：苗栗縣通霄鎮自強路a59號號

電話：0910 455898

時間：六日 06:00–11:00 （平日公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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