399元免收服務費的自助百匯餐廳！「饗厚牛排」桃園店　熱炒、海鮮、披薩應有盡有

桃園地區愛吃牛排的朋友可能都曉得桃園有一家主打大塊牛排的「饗厚牛排」，業者在疫情過後為了提供大家更多元的享受改變了經營的型態，以嶄新的姿態重返市場，用自助百匯的方式提供豐富的美食選擇，現在收費方式是一個人399元吃到飽且不收一成服務費，然後那自助百匯的內容有超過三十種以上的料理，各種熱食料理、披薩、炸物、冷盤、沙拉、湯品、水果、甜點、飲料應有盡有，然後如果你們還吃得下去的話⋯⋯只要加價49元起就可以享用各種排餐或義大利麵（像我這次點的起司牛排也只要加價69元就可以吃到），今天就跟著我圖文去看看究竟現場有哪些好料吧～♪

基本資料（饗厚牛排桃園店）

地址：桃園市桃園區正光路72號2樓

電話：(03)331-7722

營業時間：11:00 ~ 22:00（收客到21:00）

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092467510732

饗厚牛排位於離「桃園市政府」不遠的正光路上，像我住中壢，我那天是搭公車到「中山正光路口站」下車，再步行個6～7分鐘就抵達了。

如果你們是開車前往的話，離餐廳走路不用1分鐘的地方有「城市車旅停車場 正光站」可以停車。

另外一邊還有個「正好停停車場-正光站」也是在餐廳旁邊而已，所以停車方面真的是很方便。

提醒大家一下，饗厚牛排是開在二樓，一樓入口是在「得來速人力銀行」和「魚夫子海鮮餐廳」的中間，然後如果同行用餐有行動不便者的話，裡頭也有電車可以搭喔！

除了內用以外，這邊也是有提供外帶的服務，但自助百匯吃到飽當然是只有內用才享用得到啦！（另外他們也有生日壽星的優惠折扣，所以蠻推薦大家可以挑生日的時候來用餐喔～）

菜單的部份提供給你們參考，點圖可以瀏覽放大版唷～

照片中看到的就是自助百匯主要的區域，當天我是11:00剛開始營業的時候就到了（有幾位客人10:5X就先進去了⋯⋯），所以自助吧都是蠻齊全的狀態，後來過12:00用餐客人就越來越多了！

其實這裡的座位數算是蠻多的，這張照片的只是其中一區而已，實際的總容客數應該是這區的兩、三倍左右，但我去那天是平日，中午就蠻多人來用餐的了，如果你們是打算週末、假日來用餐的話建議可以先打電話訂位一下比較保險。

再來帶大家仔細看一下當天自助百匯的菜色內容，我們先從熱食的這一區看起～（當天有很多客人其實感覺都是專程來吃這區的料理的，光這樣吃就可以吃得很滿足）

這區時常有各種不同的熱炒，每次來用餐可能吃到的品項都不盡相同，然後我自己是覺得以399元吃到飽的標準來看，這樣的菜色水準跟口味真的很可以接受。

像那個蒜炒白甜蝦、煎魚、糖醋肉、鹽焗雞等口味都很不錯，我還有看到有些客人起手式就是先夾一大盤甜蝦到桌上去慢慢享用，然後這裡的服務人員都會常常來來巡視哪些料理需要再補充，補菜動作算很勤。

然後滷豬腳和滷油豆腐都相當入味，鴨血也很軟嫩。

如果你們沒有點排餐的話，我建議可以自己淋上香噴噴的肉燥、DIY滷肉飯或者豬腳飯（還可以加上油豆腐和滷蛋），愛吃咖哩的朋友也可以再來一碗咖哩飯，反正就看個人的喜好跟食量啦～

如果比較不愛吃飯而是愛吃麵類的話，這裡也有自助的擔仔麵區，想煮油麵、泡麵、冬粉都可以自己動手燙熟，然後再淋上高湯跟肉燥，那些關東煮的丸子和油豆腐也可以加進去一起配喔！

再來看到的是冷盤的這一區。

這裡有很多爽口、解膩的小菜以及各種海鮮類的食材。

我個人很愛九孔鮑Q彈的口感，那天嗑了不少。

這個螺肉也是走肉質Q彈的路線，吃起來很鮮甜，都沒什麼奇怪的腥味。

剛才看到的白蝦是有跟薑蒜一起炒過的，這裡的則是汆燙過又冰鎮，剝開以後可以搭配五味醬一起品嚐。

這個應該是花枝吧！？冰鎮過後也是爽口又有彈性，愛吃海鮮的朋友應該會吃得津津有味。

有些吃到飽的價位很高，一個人要一、兩千以上，真的是感覺會很難吃回本⋯⋯但這裡的一個人只要399元，你們多吃幾塊雞肉、豬腳、海鮮，再配一些炸物、湯品、飲料什麼的，我個人是真的覺得十分划算。（除非你們食量真的非常小⋯⋯）

冷盤區的旁邊還有生菜沙拉區。

雖然有些人會覺得來吃吃到飽的還吃沙拉很浪費胃的空間⋯⋯但我個人是覺得光吃肉類和飯麵類也會膩，所以一定要來一盤均衡（開胃）一下。

旁邊還有很多元的水果可以取用，而且業者應該是有篩選過品質，當天吃到的紅心芭樂、西瓜、百香果等甜度都很令人滿意。

蒸籠內有一些像是小籠包、燒賣和不同口味的包子，當天我是沒有拿，因為吃其他我愛吃的東西就吃到肚子太撐了。

再來看到的是披薩區，當天提供的是夏威夷和普羅旺斯雞肉口味的，趁熱吃口感都還不賴。

旁邊是聽說在饗厚牛排相當受到親睞的炸物區，各種雞塊、薯餅、薯球、雞柳條、洋蔥圈什麼的選擇多多，而且吃起來都不會有很重的油膩感。

當天還有這個比較少見的炸餃子，口感非常酥脆可口。

然後這個炸雞翅也是幾乎每個人都會吃個兩、三支，咬開以後雞肉不會炸得太乾，還保有些許雞汁。

食除了白飯和麵以外也有這種清粥小菜，如果怕吃飯肚子太快飽的話也可以選擇來碗熱粥。

再來旁邊是各式各樣的湯品，每天提供的種類可能不太一樣，但我想玉米濃湯應該是一定會有（畢竟很多人吃牛排還是習慣來碗玉米濃湯），然後我去的那天還有料快滿出來的豆腐海菜味噌湯、燉得很軟嫩的白菜滷，飯後也可以來碗清涼退火的綠豆湯。

然後我超愛吃菇類的，他們那個百菇湯真的是真材實料，湯頭喝起來也很鮮甜，我和朋友都喝了兩碗以上！

你們在外面西餐廳如果要點一碗蕈菇湯應該也要個80元左右吧！？而且料還未必有這麼多⋯⋯

飲品的部份也是選擇超豐富，不是只有一般常見的汽水機、咖啡機而已，還有各種現萃的茶飲、果汁、馬玉山的穀物類飲品⋯⋯等等。

也有可口可樂系列的瓶裝飲料，這個應該蠻受小朋友和年輕人歡迎的！？

如果有小朋友沒那麼愛吃肉跟海鮮的話⋯⋯也可以先拿一些爆米花讓他們稍微果腹一下。

當天其實我們都還沒點主餐，光是去自助吧繞一圈就拿回這麼多好料，真的覺得很滿足。

然後如果你們想要加點排餐或是義大利麵之類的話，桌上都會有一張單子上面有QR Code，掃碼以後就可以直接線上點餐。

【起司牛排 +69元】

畢竟這裡的店名有「牛排」二字，所以第一次來用餐還是會想吃吃看他們的排餐，於是我加價69元點了一份5盎司的「起司牛排」，它像其他牛排一樣都可以選擇自己偏好的熟度，我當天是選五分熟。

仔細想想⋯⋯我好像是第一次吃到牛排上面有放起司片的，受熱後融化的起司像熔岩般覆蓋在上面，視覺效果相當吸引人，咀嚼時那滑潤的口感加上濃郁的起司香氣也讓人吃得津津有味。

牛排的肉質方面我是覺得嫩度非常OK，即使是牙口沒有非常好的長輩或小朋友應該也可以咀嚼得了。

如果吃排餐習慣要淋醬的話，這裡也有提供持續在加熱的黑胡椒醬以及蘑菇醬，我自己是習慣兩種醬都各來一點，混合在一起的滋味最經典。

現場還有準備其他的調味料，都可以自行取用，像我有些朋友就覺得吃牛排的時候那「紅人A1牛排醬」是絕對不可以或缺的～

【雞腿排 +59元】

朋友點的是這裡的「雞腿排」，看起來皮煎得很有焦香感，尺寸也不小。

剛上桌還在滋滋作響的雞腿排十分厚實，不過刀子輕輕劃下去就可以切開，有皮香肉嫩的感覺。

這雞腿排應該是有先醃漬過，直接吃就有甜甜的味道（當然也可以淋上醬料），咬下時肉質彈性也不錯，以59元的加購價就可以嚐到真的是很划算。

當天我們第一輪先這樣吃啦～後來當然還有第二輪、第三輪，不過建議你們如果不是為了拍照的話可以一次先不要拿這麼多⋯⋯吃掉一盤再拿下一盤的話食物會保持比較熱的狀態（大部份自助吧的餐點都有持續在保溫），而且也比較不會造成食物的浪費喔～

鹹食吃得差不多以後就可以到甜點櫃去挑選有興趣的蛋糕以及各種甜品。（我那天是飽到沒有來拿⋯⋯）

也有小朋友會愛的果凍、棉花糖、小餅乾。（這邊自助百匯小朋友身高90~119公分的話，收費是只要199元，然後未滿90公分的小朋友不用錢）

餐後還可以自己DIY來支抹茶口味的霜淇淋，抹茶味蠻濃的，至於賣相好不好看就看個人的技術了～

冰櫃裡也有好幾桶不同口味的冰淇淋可以自己挖，不過我個人比較有興趣的是小時候很愛吃的那種蘇打棒棒冰，吃的時候瞬間學生時期的記憶都湧上了心頭！

以上就是這次的分享，我自己這次用餐完以後的感想總結是這裡空間寬敞、服務人員態度都蠻Nice的，自助百匯以399元收費的標準來看真的算是內容豐富了，而且口味我真心覺得也不錯，如果你本身蠻愛台菜、台式熱炒、海鮮料理、炸物而且食量也不算太小的話來這裡真的可以吃得很開心，然後排餐的部份因為加個49~69元的零錢價左右就可以吃到（看你們選的品項種類），所以吃得下的話也可以加點一下，尤其結合了熔岩般起司的起司牛排真的是我下次還會想回味的品項，推薦給各位參考看看嘍！

地址：桃園市桃園區正光路72號2樓

電話：(03)331-7722

營業時間：11:00 ~ 22:00（收客到21:00）

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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