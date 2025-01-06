近期最夯「開心果甜品」都在這！有飲、五桐號加入開心果戰局

近期引爆話題的甜品非「開心果」莫屬！不論是咖啡廳甜點、義式冰淇淋，還是手搖飲，都能看到開心果的身影。這次，我就要帶你進行一場超有趣的開心果甜點冒險，從質感玻璃屋咖啡廳開始，讓濃郁的堅果香氣伴隨你展開舌尖之旅。

桃園美食｜Café Stay

Café Stay ─ 玻璃屋裡的開心果甜點美學

Café Stay 是一間以玻璃屋結構、旋轉樓梯與活潑明亮裝潢著稱的「桃園咖啡廳」。場內採水泥地、木桌及橘紅座椅配置，三層樓空間寬敞舒適，更是寵物友善環境，適合帶毛小孩同遊。窗邊座位視野極佳，陽光灑落時能拍出唯美打卡照，氛圍感十足。

圖/ ReadyGo

必吃開心果甜點推薦

開心果吉拿棒 ($180)：酥脆外皮與開心果醬微甜香氣交織，每一口都能感受堅果的細緻層次，香酥又不膩。

霜淇淋開心果熱壓可頌 ($230)：熱騰騰可頌遇上冰淇淋，冰火交織出甜蜜口感，濃郁開心果香令人一試難忘。

除了開心果甜品，Café Stay 的主餐如奶油培根義大利麵、鮮蝦燉飯與濃醇拿鐵都頗具水準。雖價位略中高，但環境氛圍佳、擺盤精緻，還提供 WiFi、檸檬水與置物籃，放鬆小憩再適合不過。

店家資訊

地址：330桃園市桃園區力行路550巷9號

電話：03-369-5001

營業時間：

星期一、三、四、五、六、日 09:30–21:00

星期二 09:30–15:00

（建議事先訂位以確保座位！）

桃園美食｜義式迷 EatsMii Gelato

義式迷 EatsMii Gelato ─ 假日限定的開心果冰淇淋寶庫

義式迷 EatsMii Gelato 是一家週末才短暫營業的隱藏版「桃園美食」。主打義式手作冰淇淋，每球都能感受到用料十足的誠意。可先試吃口味，再決定是否加購開心果配料，以下為強推選項：

圖/ ReadyGo

推薦口味

開心果Gelato ($110，加開心果多+10)：濃郁開心果堅果香，搭配蒙地卡羅巧克力 sorbet 形成苦甜層次，越吃越上癮。

手工甜筒（加$20）：餅乾香酥厚實，與綿密冰淇淋對比鮮明，口感更具層次。

雖然店內座位不多、冷氣略嫌不足，但老闆盛冰的氣派與十足份量令人印象深刻。來到龍岡，不只嘗米干，也別忘了這碗充滿開心果香氣的冰淇淋，絕對滿足你的甜點靈魂！

店家資訊

地址：320桃園市中壢區龍平九街五巷19號

電話：0927-078-857

營業時間：

星期六、日 13:30–18:30 (平日休息)

（週末限定，建議先上粉專確認當日冰單！）

桃園美食｜開心果飲品推介

有飲 ─ 開心果風潮席捲手搖飲界

有飲在全台門市皆可見，主打以 Pistachio（開心果）元素結合茶飲，帶來全新堅果風味體驗。

圖/ ReadyGo

推薦飲品

開心果奶奶 ($65)：以四季春茶為基底，清爽茶香結合微甜開心果奶香，堅果餘韻顯得特別迷人。

開心果奶霜穀物茶 ($75)：穀物茶的焙香層疊上濃郁開心果奶霜，口感豐富飽滿，一喝難忘。

有飲的開心果系列飲品清爽不膩，在炎熱天氣中也能輕鬆享受堅果香。全台分店取用方便，讓你隨時都能跟上開心果風潮。

五桐號 ─ 開心果奶霜奶茶的甜蜜終點

圖/ ReadyGo

五桐號全台門市眾多，這次必點的是「開心果奶霜奶茶 ($75)」：以錫蘭奶茶為基底，融合開心果奶霜的堅果甜香，細膩溫順。尾韻仍保留茶香，同時帶出開心果獨特韻味，甜蜜卻不膩口。五桐號亦與流浪動物之家合作，消費加購周邊商品可捐出 20% 收益，邊喝美味邊做公益，一舉兩得。

延伸閱讀>>基隆美食｜基隆特色咖啡廳推薦，復古懷舊、昭和風情，還有全台最佳咖啡廳之一你喝過了嗎？

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」