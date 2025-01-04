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「黃金花海×列車奇蹟」！ 苗栗五南里限定 爆紅美景超夢幻

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▲圖片來源：IG@dust._journey
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隨著海風號的通車，引來許多攝影們爭相追逐最美的田野與列車的景觀，從而爆紅的苗栗通霄五南里鐵道旁油菜花田景致，在一夕之間成為中台灣熱度極高的打卡景點之一！


▲圖片來源：IG@dust._journey
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夢幻列車與油菜花交織的絕美景象


通霄五南里的油菜花田，每年都約在這個季節盛開，金黃的花朵隨風搖曳，猶如一片波光粼粼的花海。最讓人驚豔的是，這片花田與行駛而過的列車相映成趣。近期，全台獨家行駛的海風號列車，也會經過這片油菜花田，為這幅天然的畫面增添了活力。當列車與金黃油菜花交織在一起，這樣的組合不僅讓人驚艷，更讓許多網美與攝影師們紛紛前來捕捉這難得的美景。


▲除了海風號之外，其實一般的區間車或莒光號、自強號也都能構築出極佳的畫面感！(圖片來源：IG@dust._journey)
▲除了海風號之外，其實一般的區間車或莒光號、自強號也都能構築出極佳的畫面感！(圖片來源：IG@dust._journey)


完美構圖拍攝技巧


想拍出絕美的打卡照，最佳的構圖方式就是讓金黃色的油菜花作為前景，人物為中景，並將即將駛過的列車做為背景，此時只需要等候列車來臨的時機即可完成這人人稱羨的極佳美照！


▲若想拍攝最具意義的限定海風號構圖美景，可於10點34分以前抵達，若沒有意外的話就能拍出最夢幻的組合畫面！(圖片來源：IG@dust._journey)
▲若想拍攝最具意義的限定海風號構圖美景，可於10點34分以前抵達，若沒有意外的話就能拍出最夢幻的組合畫面！(圖片來源：IG@dust._journey)


此處的油菜花田皆為周遭農民所栽種，為了讓這份天然景色能繼續持續下去，建議大家在拍攝美照之餘，也記得別隨意攀折花枝或任意踩踏，以及請勿亂丟垃圾共同維護這份美好佳景！



【苗栗通霄五南里油菜花田】

觀賞期間：即日起至2月中下旬（花況期間僅為預估）

觀賞地點：苗栗縣通霄鎮五南路平交道（導航直接搜尋此地點即可）


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