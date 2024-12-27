2025台灣燈會搶先看！Xpark全新「光之海月」展區夢幻登場

2025台灣燈會將於2月12日盛大揭幕，睽違9年重返桃園青埔主展區。為迎接這場年度盛事，Xpark提前於1月20日推出全新光影展區「光之海月by NAKED, INC.」，以水母為主題結合創新光影技術，帶來宛如置身夢幻海底世界的沉浸式體驗，成為燈會前夕的矚目亮點。

圖／Xpark提供

「光之海月」由Xpark攜手日本光影創意團隊NAKED, INC.共同策劃，首次將「癒見水母」區全面升級。展區前半部結合水母圓窗與牆面，呈現多樣水母生態與成長故事；後半部則打造沉浸式「水母萬花筒」，運用影像、燈光與音樂營造四季流轉的奇幻美景。此外，Xpark也特別推出限量「2way星願水母燈籠」，可手提或掛脖，既能作為燈會裝飾，也適合居家與派對使用，預計1月初開放預購，勢必掀起收藏熱潮。

圖／Xpark提供

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作為青埔地區的重要地標，Xpark今年迎來開幕5周年，此次攜手台灣燈會打造全新光影盛宴，不僅突顯其獨特魅力，也為桃園注入更多觀光能量。從水母的療癒之美到創意燈籠的趣味設計，「光之海月」展區無疑將成為2025年燈會期間的超夯景點，讓每位遊客在光影流轉間體驗自然與藝術的交融之美。

圖／Xpark提供

想感受這場獨一無二的光影饗宴，不妨提早規劃，搶先到Xpark一睹「光之海月」的迷人風采，為燈會暖身，為心靈加溫！