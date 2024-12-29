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桃園最新特色公園！華興池生態埤塘公園攻略，還有新開幕咖啡廳

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

想找個既能親近自然，又能滿足親子同樂、好友相聚的好去處嗎？RG特派員-龍龍為你介紹今年秋季桃園大園區新亮點——華興池生態埤塘公園。除了各式遊樂設施、環池步道、觀賞飛機降落的特殊體驗，還能在園區內的桃園咖啡廳看水景、享美食。這個絕美「桃園新景點」，絕對是你的週末放鬆首選！

桃園景點：華興池生態埤塘公園

華興池生態埤塘公園佔地遼闊，水域約5.9公頃，周邊有冒險森林遊戲場、極限山丘遊戲場及多樣生態區、觀景平台與活動廣場。作為超夯「桃園新景點」，公園具備多樣的休閒娛樂元素，不論你是親子家庭、情侶檔、好友閨蜜還是喜愛戶外拍照的時尚女孩，都能在這裡找到樂趣！

圖/ ReadyGo
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華興池生態埤塘公園｜冒險森林遊戲場

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公園內的冒險森林遊戲場，最吸睛的莫過於脈衝滑軌，猶如溜索般的刺激感，在此體驗飆速降落的快感，大人小孩通通嗨翻天！滑草坡、磨石子溜滑梯、攀岩牆、戲水池，從溫和到刺激的設施一應俱全，桃園熱門親子景點再加一！

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華興池生態埤塘公園｜獨特水上活動

更驚喜的是公園內有天鵝船、SUP（立槳）水上活動。能在埤塘中悠閒划行，可謂獨特的園區玩法！想像一下，週末好天氣時飄在水面上、愜意聊天，是不是很浪漫呢？目前試營運期間，兩個項目都是300元/30分鐘，有興趣的朋友趕快來體驗看看吧！

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華興池生態埤塘公園｜水森廊道、觀機視角

公園內的水森廊道很值得一逛。下沉式步道設計讓你宛如貼近湖面行走，水面與人齊高的景象獨樹一格，拍照超有FU，IG新寵就在這！

圖/ ReadyGo
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同時，公園位於飛機航道下，每當飛機呼嘯而過，就是最佳的觀賞時刻。樓梯廣場被公認為最佳觀機視角，看見各型飛機近距離低空掠過，航空迷及親子族群驚呼不斷，可為桃園因為擁有機場而延伸出的最大優勢！

華興池生態埤塘公園資訊

地址：337桃園市大園區華興路205號

開放時間：24小時開放（建議白天前往，光線佳、安全性高）

停車：假日可能較不易停車，建議在附近路邊尋找停車位或提早出發。

桃園咖啡廳推薦｜The QiAO 喬寓咖啡，湖畔美景配咖啡

The QiAO 喬寓咖啡｜湖畔美景配咖啡，抬頭還能看飛機

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玩累了該怎麼辦？華興池公園貼心配置了園內「桃園咖啡廳」——The QiAO 喬寓咖啡。

大面落地窗讓你坐在室內就能欣賞湖光水色，加上一杯拿鐵或果茶，輕食與甜點不求頂級美味，簡單舒心的口感搭上視覺級湖景饗宴，心情放鬆100分！

The QiAO喬寓咖啡資訊

地址：337桃園市大園區華興路280之1號

營業時間：週三～週一 10:00–18:00（週二公休）

電話：0938-588-811

延伸閱讀>>桃園新景點｜青埔兩日遊必玩攻略！探索兒童美術館、華泰名品城與隱藏美食！

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