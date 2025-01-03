快訊

濃煙竄天！南韓住商混合大樓傳火警 動員上百人搶救死傷不明

京華城案首開庭時間曝光 柯文哲「這原因」是否出庭尚未確定

聽新聞
0:00 / 0:00

兩倍肉量好過癮！ 新竹東門市場「雀越越南河粉」新開幕 生牛肉越南河粉+50%肉量只要39元

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

你們知道東門市場內隱藏了一家爆多肉肉的越南河粉嗎？「雀越 越南河粉」專賣越南河粉，有生牛肉、泰式冬蔭功椰奶、海鮮等口味。網路上很有名氣的石頭老闆說他們的料理菜色不多，但專精每一道菜。

生牛肉河粉 130元，使用鮮嫩的澳洲板腱牛，肉質軟嫩又有汁～愛吃肉肉的朋友可以加價50%肉量，一定能吃爽爽。另外泰式風味的冬陰功椰奶湯河粉和台式黑豬肉湯河粉也很推薦！愛吃越南河粉的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

雀越 越南河粉-東門市場店位置

雀越 越南河粉位於東門市場內，從中央路三信行走進來後左前方就可以看到他們。

假日來的時候人潮滿滿～

雀越 越南河粉-東門市場店環境介紹

內用空間不大，不過店內冷氣很強，夏天吃不會熱喔。

牛肉放在冷藏櫃內，保持風味。

點餐採自助點餐、現金結帳，點好後在門外等候叫號。

醬料就自行取用啦。

雀越 越南河粉-東門市場店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！越南河粉有四種口味，另有涼拌青木瓜和越式咖啡

雀越 越南河粉-東門市場店用餐心得分享

涼拌海鮮青木瓜絲（150元），酸V帶小辣的口味，青木瓜有脆甜的口感，當作開胃菜挺不錯的。

生牛肉河粉（130元）+50%肉量（39元），滿滿的溫體板腱牛光看是不是很滿足～

小愛表示好滿足喔。

老闆將滾燙的牛肉高湯燙熟肉片，湯頭特別甜美，擠入檸檬汁可以增添風味～如果湯喝不夠的話，還可以加湯喔！

牛肉使用的是鮮嫩的澳洲板腱牛，滾燙高湯淋入後，讓牛肉從鮮紅轉半熟。老饕說吃牛肉河粉就是要吃這種生熟牛肉河粉才對味。肉質軟嫩又有汁，而且油花不多，比較沒有油膩感，越式河粉口感滑溜，還帶有嚼勁～

冬陰功椰奶湯河粉（190元）也很推薦

蝦子有先剝除外殼，食用上很方便，還有花枝、紫洋蔥、香菜等配料。

湯頭酸V帶辣，帶椰奶香氣，愛吃辣的朋友可以試試。

不吃牛的朋友可以點黑豬肉湯河粉（130元）

黑豬肉嫩又甜，加上甜美的湯頭，是不吃牛的朋友不錯的選擇

最後來杯越式咖啡（60元），店家會給你一杯冰塊，和一杯裝有濃縮咖啡液、煉乳的杯子。

攪拌均勻後，喝起來是標準的越南咖啡，但不會太甜膩

以上是我們的心得分享，愛吃越南河粉的朋友，推薦給大家雀越越南河粉，愛吃肉肉的朋友可以加價50%肉量，使用鮮嫩板腱牛加上甜美湯頭，一定能讓你們吃得很滿足。

雀越 越南河粉-東門市場店

地址：新竹市東區東門市場1108號

營業時間：11:00-14:00,16:30-20:30

粉絲團：雀越越南河粉

➡️現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 新竹美食 海鮮 澳洲 牛肉 越南

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

兩倍肉量好過癮！ 新竹東門市場「雀越越南河粉」新開幕 生牛肉越南河粉+50%肉量只要39元

udn走跳美食／踢小米 你們知道東門市場內隱藏了一家爆多肉肉的越南河粉嗎？「雀越 越南河粉」專賣越南河粉，有生牛肉、泰式冬蔭功椰奶、海鮮等口味。網路上很有名氣的石頭老闆說他們的料理菜色不多，但專

挑戰桃園最便宜「壽喜燒吃到飽」！13種鮮切肉品+30種新鮮食材+飲料及冰品無限供應

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園市美食「樂禾町壽喜燒吃到飽」，位於桃園愛買內的新開幕壽喜燒吃到飽，13種鮮切肉品+30種新鮮食材+飲料及冰品無限供應！CP值超高！環境很棒，食材新鮮又好吃，刷

愛吃鍋要收藏！桃園新開幕火鍋店　豬肉丼飯、咖哩飯、霜淇淋吃到飽　親子友善還有「兒童遊戲室」

udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸 桃園火鍋店推薦/林口長庚醫院美食推薦 鄰近長庚醫院的白桃鮮食鍋物饗宴是今年才新開幕的火鍋店，主打自家熬煮大骨湯底加上小農直送有機蔬菜，就連火鍋料也是日本進口

藏在鐵皮屋民宅好隱密！ 桃園龜山「逗陣來土雞城」大份量平價美食超低調　白斬雞必點先預約

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這家真的好隱藏版，不是在地人應該很難發現，畢竟藏在這麼隱密，看起來就是一般鐵皮屋民宅，如果不是有招牌的話，真的也沒什麼勇氣闖進去，好低調的土雞城。 這

新竹人哭哭！老字號名店「新大同餐飲店」將熄燈　最後營業日曝光：沒有明年見

新竹老店將少一間！曾拿下500碗榮譽的新竹老字號「新大同餐飲店」傳出歇業消息，公告中寫道「沒有明年見」，令不少在地人不捨。

桃園最新特色公園！華興池生態埤塘公園攻略，還有新開幕咖啡廳

想找個既能親近自然，又能滿足親子同樂、好友相聚的好去處嗎？RG特派員-龍龍為你介紹今年秋季桃園大園區新亮點——華興池生態埤塘公園。除了各式遊樂設施、環池步道、觀賞飛機降落的特殊體驗，還能在園區內的桃園咖啡廳看水景、享美食。這個絕美「桃園新景點」，絕對是你的週末放鬆首選！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。