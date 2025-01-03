兩倍肉量好過癮！ 新竹東門市場「雀越越南河粉」新開幕 生牛肉越南河粉+50%肉量只要39元

你們知道東門市場內隱藏了一家爆多肉肉的越南河粉嗎？「雀越 越南河粉」專賣越南河粉，有生牛肉、泰式冬蔭功椰奶、海鮮等口味。網路上很有名氣的石頭老闆說他們的料理菜色不多，但專精每一道菜。

生牛肉河粉 130元，使用鮮嫩的澳洲板腱牛，肉質軟嫩又有汁～愛吃肉肉的朋友可以加價50%肉量，一定能吃爽爽。另外泰式風味的冬陰功椰奶湯河粉和台式黑豬肉湯河粉也很推薦！愛吃越南河粉的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

雀越 越南河粉-東門市場店位置

雀越 越南河粉位於東門市場內，從中央路三信行走進來後左前方就可以看到他們。

假日來的時候人潮滿滿～

雀越 越南河粉-東門市場店環境介紹

內用空間不大，不過店內冷氣很強，夏天吃不會熱喔。

牛肉放在冷藏櫃內，保持風味。

點餐採自助點餐、現金結帳，點好後在門外等候叫號。

醬料就自行取用啦。

雀越 越南河粉-東門市場店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！越南河粉有四種口味，另有涼拌青木瓜和越式咖啡。

雀越 越南河粉-東門市場店用餐心得分享

涼拌海鮮青木瓜絲（150元），酸V帶小辣的口味，青木瓜有脆甜的口感，當作開胃菜挺不錯的。

推生牛肉河粉（130元）+50%肉量（39元），滿滿的溫體板腱牛光看是不是很滿足～

小愛表示好滿足喔。

老闆將滾燙的牛肉高湯燙熟肉片，湯頭特別甜美，擠入檸檬汁可以增添風味～如果湯喝不夠的話，還可以加湯喔！

牛肉使用的是鮮嫩的澳洲板腱牛，滾燙高湯淋入後，讓牛肉從鮮紅轉半熟。老饕說吃牛肉河粉就是要吃這種生熟牛肉河粉才對味。肉質軟嫩又有汁，而且油花不多，比較沒有油膩感，越式河粉口感滑溜，還帶有嚼勁～

冬陰功椰奶湯河粉（190元）也很推薦

蝦子有先剝除外殼，食用上很方便，還有花枝、紫洋蔥、香菜等配料。

湯頭酸V帶辣，帶椰奶香氣，愛吃辣的朋友可以試試。

不吃牛的朋友可以點黑豬肉湯河粉（130元）。

黑豬肉嫩又甜，加上甜美的湯頭，是不吃牛的朋友不錯的選擇

最後來杯越式咖啡（60元），店家會給你一杯冰塊，和一杯裝有濃縮咖啡液、煉乳的杯子。

攪拌均勻後，喝起來是標準的越南咖啡，但不會太甜膩

以上是我們的心得分享，愛吃越南河粉的朋友，推薦給大家雀越越南河粉，愛吃肉肉的朋友可以加價50%肉量，使用鮮嫩板腱牛加上甜美湯頭，一定能讓你們吃得很滿足。

雀越 越南河粉-東門市場店

地址：新竹市東區東門市場1108號

營業時間：11:00-14:00,16:30-20:30

粉絲團：雀越越南河粉

➡️現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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