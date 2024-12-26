在地人排隊的超級美食！ 新竹竹東愛店「南昌(仙草雞 麻油雞 鼎邊銼)」 麻油+酒香讓人光聞就凍未條

東觀光夜市裡的南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）是小米的愛店，除了招牌麻油雞、仙草雞、鼎邊銼是必點的，還有海鮮粥、雞肉飯等台灣小吃，份量多又好吃，所以每到晚上就人潮滿滿！這次小米還吃到隱藏版的蛤蠣仙草雞！快跟著小米一起去看看吧。

南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）位置及停車方式

南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）位於竹東市場的天主教斜對面，看到人很多在排隊的就是他們了。開車的朋友可以把車停在竹東鎮公所前圓環附近的收費停車格囉！

南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）環境介紹

真的不誇張，平日晚上7點就人潮滿滿了，大家要耐心等候餐點唷，手機滑一下就行。

除外帶外，還有露天及一個小小的室內用餐區，點餐要去跟老闆口頭點囉，人多時的確會比較忙，互相體諒啦～

南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）菜單目錄搶先看

菜單都在招牌上，仙草雞及麻油雞150元，海鮮烏龍麵/米粉/冬粉90元，魯肉飯/雞肉飯55元，大腸麵線/豬血湯50元，鼎邊銼90元。

南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）用餐心得分享

拍到我肚子都餓了！馬上就開吃啦～～～

麻油雞（150元）是必點的！上桌時麻油+酒香就讓人凍未條了。雞肉很大塊，愛吃肉肉的朋友應該很滿足。

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

麻油雞湯有濃郁的麻油香外，湯頭也很甜味，酒香也給足料，一個人喝完這個可能會有點HIGH唷！提醒不開車的人喝或帶回家吃囉，但這真的必吃。

記得用Ｇ湯淋一些在椒鹽，Ｇ肉再沾來吃的味道更為提昇！

草雞（150元）不敢吃有酒的朋友也大推這一味，雞肉一樣很大塊，吃肉肉很滿足。

仙草的湯頭也有濃濃的仙草味，再帶上雞湯的甜味真是順口又好喝，喜歡溫和雞湯的朋友非喝這個莫屬了。

仙草雞（150元）+蛤蠣加價50元，內行人才會這樣點。

清甜的仙草雞，加上鮮甜海味有不一樣的風味，真的超補的！喜歡吃蛤蠣的朋友不妨嚐看看。

雞肉飯（70元）裡面有雞肉絲外，還有馬鈴薯絲、酸菜、豆干絲、筍乾及荷包蛋，吃一碗也很有飽足感了，再配一碗雞湯就更完美。

雞絲肉有嫩不會柴，配飯配酸菜吃很有客家風味，跟嘉義的雞肉飯有著不同風味的展示唷～

鼎邊銼（90元）有滿滿的肉羹、蔬菜、摃丸，另有少量的魷魚及香菇，又是一份古早味份量大的美食！聽老闆說鼎邊銼是他們開店前自己做的，吃起來比較Q及很有嚼勁的口感，沒吃過的朋友可以淺嚐一下，如果不喜歡太有嚼勁的建議點烏龍麵唷，現場看到蠻多人點烏龍麵～

肉羹也是店家自己製作的喔！

涼拌小黃瓜

豬頭肉

南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路304號

電話：0928 637 451

營業時間：16:30–00:00

現金交易/無收取服務費

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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