愛吃鍋要收藏！桃園新開幕火鍋店　豬肉丼飯、咖哩飯、霜淇淋吃到飽　親子友善還有「兒童遊戲室」

桃園火鍋店推薦/林口長庚醫院美食推薦

鄰近長庚醫院的♥白桃鮮食鍋物饗宴♥是今年才新開幕的火鍋店，主打自家熬煮大骨湯底加上小農直送有機蔬菜，就連火鍋料也是日本進口相當用心。湯頭清爽無負擔，可以自行調味成喜歡的口味，用餐就可享有洋蔥豬肉丼飯、日式咖哩飯、紅豆湯、霜淇淋統統吃到飽，最貼心的是店內還設置了明亮乾淨的兒童遊戲室甚至還有育嬰哺乳室，在親子友善這部分規畫得很不錯，讓大人可以放心用餐，小孩不會喊無聊，周末生意非常好建議一定要提前訂位喔！

♥白桃鮮食鍋物饗宴♥

地址：333桃園市龜山區復興北路75號

電話：03-3973668

營業時間：11:00–22:00

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♥白桃鮮食鍋物饗宴♥鄰近林口長庚醫院。

搭乘大眾交通工具的朋友可以從機場捷運長庚醫院站步行過來大約4分鐘左右，開車前來的話隔壁就有停車場也是非常方便。

餐廳外放置了兩台夾娃娃機～仔細看才發現其中一台居然是可以夾食材的。

想要試試手氣的朋友一定要玩一下～搞不好有機會夾中免費的龍蝦喔，哈哈！

♥白桃鮮食鍋物饗宴♥才剛開幕沒多久就已經累積不少好評，進門左手邊有等候區.還提供插座可以充電。

走進餐廳內就能感受到溫暖的質感氛圍。

自助吧台在正中間～兩側則都是用餐區。

食材部分堅持使用有機栽培小農的天然食材，就連牛奶鍋的鮮奶也是選用知名的橋頭鮮乳。

有一區獨立空間其實還蠻適合辦公司或是家庭聚會。

一開始有提到的兒童遊戲室也是規劃在這裡，有別於一般親子友善餐廳的遊戲區都是隨便買個玩具組濫竽充數。

這邊的教具都是精心挑選,在相對應的位置貼上照片。

還有故事繪本、小車子、機器人、扮家家酒等玩具。

身為曾經的幼教老師看了覺得很滿意啊，哈哈哈！

親子友善的部分還有這個育嬰室，不僅有提供尿布台、濕紙巾。

還有隱密的哺乳區～身為曾經的母乳媽媽覺得必須加分，哈哈哈。

一整排的兒童座椅也必要的！

再來是用餐即可享用的自助吧台。

吃到飽的白飯.洋蔥豬肉、咖哩、紅豆湯統統有。

另外還有王子麵、龍口冬粉。

軟飲、咖啡.、奶茶、茶包都可以自行取用。

小菲很推蔬果口味的可爾必思～這個比較少見但是很好喝耶！！！我這天就喝了兩大杯，哈哈！

醬料區有蔥花、蒜碎、洋蔥碎、生辣椒、沙茶醬、秘製辣油、胡麻醬。

喜歡清爽口味的可以沾著柚香果醋一起吃，日式醬油也是比較不鹹的口味～果然很養生阿！！

餐具直接放置在消毒鍋裡相對衛生。

餐後還可以來吃霜淇淋，左手邊的果汁機則是會有柳橙現點現榨喔！！

座位側邊抽屜提供乾濕紙巾、牙線。

前面有提到♥白桃鮮食鍋物饗宴♥在湯頭部分相當用心，完全不使用大骨粉而是用大骨雞骨，再加上洋蔥、紅白蘿蔔長時間燉煮，原始的湯頭不會特別調味，喝起來是食材原始的甜香。

每個座位旁都會提供海鹽以及研磨鮮菇（奶素），大家可以依照個人口味來自由添加～這點還不錯，無論是喜歡養身的長輩或是愛吃重口味的年輕人都可以照顧到。

這邊也附上MENU給大家參考，光是湯頭就有多達八種可選擇，怕麻煩不想自己調味的也可以直接選擇口味偏濃的湯底就OK囉！

肉品的部分牛雞豬鴨羊統統有～價位從$388～1088不等，重點是同樣價位還可以選擇菜多或是肉多～這點也是非常貼心啦！

另外喜歡吃海鮮的也別錯過這裡的活跳白蝦和龍蝦系列，全都是活跳跳非冷凍～現點現處理真的是鮮到爆炸啦！！

我們這次點了四種湯底，分別是鮮蔬大骨湯、牛奶熊熊湯鍋、文蛤蒜頭湯鍋、秘製麻辣鴨血湯鍋，後面三款湯頭需要另外加價。文蛤蒜頭湯鍋有點類似石頭火鍋的作法、會在桌邊幫你加入蒜末拌炒大顆文蛤。

之後再加入店家熬煮多時的大骨高湯～香氣四溢。

湯頭本身沒有過多調味～就是文蛤的鮮～～很好喝喔！

其中最可愛的當然就是這個牛奶熊熊湯鍋啦！！！

最近許多火鍋店都會推出牛奶熊熊~但這隻熊有鷹勾鼻捏～哈哈哈哈！

而且還有穿衣服！！底下還會有一片起司可以一起加進鍋裡。

因為實在長得太可愛～我們還很認真幫他布置了泡湯？的環境。順便幫他戴帽子讓他可以邊泡澡邊看起司故事書～是不是可愛到爆炸啦，哈哈。

接下來要介紹一下他們家的菜盤。

前面就有提到老闆對食材很用心，特別選用小農契作有機蔬菜，會隨季節變化種類。

火鍋料佔的比例不高～但是都是特別選擇日本進口的，像是蟹肉棒、竹輪等都非常好吃，和一般平價火鍋附的菜盤比較起來高下立判阿！

秘製麻辣鴨血湯鍋擁有滑嫩Q彈的果凍鴨血，辣度對小菲來說是小辣～喜歡吃重口味的朋友請自己再加辣椒下去，哈哈哈。

1855PM無骨牛小排取自牛前胸肋骨部，Prime等級的牛小排就是不一樣，光看這美麗的大理石油花就知道有多好吃。

厚薄適中的無骨牛小排只需在鍋中輕涮幾秒就可起鍋。

豐富的脂肪讓整體口感更加軟嫩好入口，牛肉本身的香甜就已經很足夠～若是點牛奶鍋或是麻辣口味湯底，基本上不需要沾醬就很好吃囉～

饗宴A5和牛

身為牛肉愛好者～當然不能錯過更加甜美的A5和牛啦！

大片和牛一樣有著美麗油花，油脂部分沒有牛小排這麼多。

吃起來肉感比較足且甜度也更勝一籌～大大滿足了愛吃牛的我們。

還想說我們點的波士頓龍蝦怎麼過了一段時間還沒上桌，原來是因為全都是現點現殺的活體龍蝦，所以會需要稍微等候一下。

搭配龍蝦還會有龍膽石斑以及文蛤、干貝，這盤真的是有夠浮誇了！！！！

不用跑漁港也能吃到新鮮龍蝦真的很讚。

好姊妹點的澳洲龍蝦也是一個超級浮誇，連觸鬚？？裡也都是有肉的喔！！

看看這裡面滿滿的蝦膏蝦肉是不是超級犯規！！！用這個來煮湯，湯頭可鮮甜的很～推薦可以搭配牛奶鍋更濃郁喔～

龍膽石斑和干貝都是厚實大塊，誠意度十足。

蛤蜊也都非常大顆飽滿～

記得不要煮過頭不然就可惜啦！

把波士頓龍蝦和澳洲龍蝦兩個拿起來比一比～這是什麼奢華的畫面啦，哈哈哈。

因為夠新鮮～所以在處理蝦殼時真的很方便～蝦肉都是輕輕一撥就可以拉起來，而且蝦肉紮實飽滿又甜味十足～喜歡吃龍蝦的朋友千萬別錯過喔！

飯後當然要吃甜點囉～除了紅豆湯之外，也可以來隻抹茶冰淇淋。

一旁有餅乾桶想吃多少自己擠！！好姊妹的功力似乎可以去便利商店打工了，哈哈哈。

另外慶祝中華隊奪冠~現在只要點鍋還會送莫凡彼冰淇淋（不挑口味，送完為止）這外面便利商店一盒也要賣一百塊左右～老闆也太佛心了！

目前店內還有五星好評就贈送豬五花一份的活動，有興趣的朋友也可以現場兌換喔！

♥白桃鮮食鍋物饗宴♥是小菲近期吃到很喜歡的火鍋店，老闆對食材有一定堅持還有豐富的自助吧，重點是還有兒童遊戲區親子友善真的相當貼心，一定要用力推薦給大家的啦！！！

地址：333桃園市龜山區復興北路75號

電話：03-3973668

營業時間：11:00–22:00

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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