桃園親子景點「大樹林滯洪池」水の秘密基地 地下宮殿

孩子最喜歡的秘密基地來了～桃園市政府將既有埤塘改建成滯洪池，設置了環池步道、人工濕地、休憩廣場，最厲害的竟然還蓋了一座地下宮殿！！！除了供民眾遊憩拍美照、慢跑、遛狗⋯⋯更大幅度降低東門溪淹水的問題，是桃園地區結合防洪、減災、遊憩的最新亮點。

大樹林滯洪池 交通位置

地址：桃園市桃園區樹仁三街368號旁

開放時間：地上 公園 已24hrs開放 （水の秘密基地即將開放）

已24hrs開放 （水の秘密基地即將開放） 停車：附近都有公有停車格

大樹林滯洪池 環境介紹

大樹林滯洪池佔地超大，從空中看存在感十足。

遼闊的大片綠地讓人看了就心曠神怡。

我們探訪的這天大樹林滯洪池剛被山陀兒颱風及康芮颱風侵襲過，但環境算已經整理地相當乾淨，明明前幾天才被豪雨淹沒到連走道都看不見了～

現在變得如此明亮整齊。

大樹林滯洪池分別A、B、C三池，分別擁有不同功能。

大樹林滯洪池四週都有步道階梯可以通往橋下遊戲區。

旁邊網格的草皮是大雨時用來消減大灣溝洪峰的護坡。

豪雨或是颱風來襲時就會像這樣變成一座大瀑布，有效緩解積水，解決東門溪流域長期以來的淹水困境。

四周也有抽水分流的渠道，可以有效控制排水的流量。

大雨時可以防災，天氣好的時候就變身環池景觀，真的是很有巧思的公共建設耶～

這個連通管也是用來加強排水的設施，平常則是充滿浮萍的乾淨水池。

池裡還有超多魚的！真的很乾淨～～

橋下有一大塊可以遮雨擋太陽的遊憩區，很適合作為親子活動的好地方。

橋下有一大塊可以遮雨擋太陽的遊憩區，很適合作為親子活動的好地方。

除了防洪減災之外也是周遭居民散步遛狗的好地方。

水の秘密基地（地下宮殿）

大樹林滯洪池有一個超超超超大的亮點，就是它有一座可以媲美日本「地下宮殿」的秘密基地，從生態綠地往右手邊建築物方向走，可以看到地上有一座一座像寶石形狀的景觀窗。

從景觀窗往下看，會發現底下竟然藏了一個裝有LED燈的超大神秘空間！到底是什麼呢？

入口在這棟白色建築裡面，這個地下宮殿參觀目前還沒有對外開放，桃園水務局也在規劃未來讓民眾預約參觀。

註：根據桃園水務局官方表示，大樹林滯洪池「水の秘密基地」目前正在建立預約系統，相關資訊將於完成後第一時間公告！請隨時關注桃園市政府水務局臉書專頁及官方網站，感謝您的支持與耐心等待！

沿著約三層樓高的階梯慢慢往下走。

哇！！！超大的地下水中宮殿～

無論從哪個角度看都超壯觀～

水池與水池的中間設有木棧道。

這個蓄水池可以在雨天的時候將水集中儲存不會積在地面上，等太陽出來時，這些水又會透過蒸發來降低整個環境的溫度，達到「雨天儲水，晴天散熱」的效果。

看得出來市府很用心規劃，還有打燈和步道很漂亮～～

裝設的LED燈顏色還會一直不斷變化！

非常美輪美奐，是很適合大拍網美照的好地方。

除了LED照明之外，抬頭往上看可以看到八角形的天井。

這就是我們剛剛在地面上看到的玻璃景觀窗。

像萬寶龍鑽石一樣漂亮呢～

大樹林滯洪池這座地下宮殿非常舒適乾淨，隨手拍都是漂亮的美照。

一邊拍美照一邊跟孩子說明為什麼要蓋這座結合雨水撲滿及大草原的滯洪池、對桃園地區的水治有什麼幫助，玩樂之餘還可以增加孩子的知識喔～

不過目前這座『水の秘密基地 』還沒有開放民眾參觀，有興趣去一探究竟的朋友不妨關注一下桃園市政府水務局的官方網站，及Facebook粉絲專頁，就可以掌握第一手開放報名資訊囉～

心得評價

大樹林滯洪池是目前桃園地區最大結合雨水撲滿及大草原的滯洪池，由濕地改造成，充滿綠意還兼具防災功能，B池下方9米深的「水の秘密基地」更把省水循環利用做到極致，既好拍照又富有環境整治的意義～

【留言公告】為確保民眾參觀安全，本次拍攝已獲桃園市政府水務局核准，並經由預約導覽安排。詳細資訊請參考桃園市政府官方臉書及官網。

週邊推薦景點

週邊還有很多景點可以順遊探訪，例如土地公博物館或是位於大湳的八塊厝民俗藝術村就是相當推薦的親子景點區，假日有很精彩的傳統戲劇表演可以免費參觀體驗。

館內有四種不同的展覽可以讓孩子認識台灣閩南文化的傳承跟意義。

還有假日市集可以逛。

或是隔壁的兒童玩具圖書館也非常適合親子行程～

大樹林滯洪池

地址：桃園市桃園區樹仁三街368號旁

開放時間：地上公園已24hrs開放 （水の秘密基地即將開放）

停車：附近都有公有停車格

本文資料來源為「Miss Mama 媽媽小姐」及「桃園市政府水務局」提供

文章來源：Miss Mama。媽媽小姐 FB：Miss Mama。媽媽小姐

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