快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

獨／仁寶「年終」開獎！至少2個月起跳 1月22日入帳過好年

新竹人搶卡位！一週只開3天的「高水準甜點吃到飽」加開場次　699元爽嗑「主餐飲料+超狂甜點櫃」回訪Ｎ次吃遍全品項

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

螞蟻人搶朝聖！超難訂位的甜點吃到飽「格林小鎮」聽到饕客的許願聲，在12月及明年1月加開場次，自選主餐、飲料並享用最強甜點吃到飽，每人只要699元+5%服務費。有探店過的網友表示「怎麼吃都好吃」、「甜點控的天堂」，還有不少人呷好道相報搶著卡位。

圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

敲碗成功！新竹甜點吃到飽名店「格林小鎮新2.0」一週僅營業3天，有11:30、13:40、15:50三個訂位時段，為滿足饕客需求，特別在12月及明年1月加開週六18:00晚餐時段。「格林小鎮新2.0」消費方式為點選一份主餐與特調飲品，即享甜點自助吧無限吃，主餐有義大利麵、燉飯、披薩或沙拉，用餐時間120分鐘，一頓吃下來只要699元+5%。

圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

重頭戲最強「甜點吃到飽」則有滿滿當當的高顏值甜點櫃，提拉米蘇、法式檸檬派、各式蛋糕、泡芙和大福等豐富品項統統無限享用，自助部分還新增了紅茶果汁、湯品、精緻麵包與哈根達斯冰淇淋，不論是吃到飽控還是甜點控都能一次滿足。更有老主顧多次回訪把全品項都吃遍後給讚，新竹人有地利之便，手刀卡位一飽口福。

圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

圖／格林小鎮粉專
圖／格林小鎮粉專

格林小鎮 新2.0

地址：新竹市東區自由路27巷43號（三民公園旁）

聯絡電話：0916300149

營業時間：週五至日11:30-17:50

粉絲專頁：https://reurl.cc/M685v4

編輯推薦

吃到飽 哈根達斯 披薩 新竹美食 果汁 泡芙 甜點 義大利麵 饕客

相關新聞

新竹人搶卡位！一週只開3天的「高水準甜點吃到飽」加開場次　699元爽嗑「主餐飲料+超狂甜點櫃」回訪Ｎ次吃遍全品項

螞蟻人搶朝聖！超難訂位的甜點吃到飽「格林小鎮」聽到饕客的許願聲，在12月及明年1月加開場次，自選主餐、飲料並享用最強甜點吃到飽，...

不一樣的日式跨年！「桃園神社」迎接2025推新年祭典，還有祈福活動一次看

桃園神社將於2024年12月31日至2025年1月1日舉辦「日式迎新年祭典」，以「大晦日·除夜の鐘」、「初詣祈福」及「深夜屋台街」打造濃厚日本年末年始氛圍。參道將以紅白燈籠點亮，增添節慶浪漫。今年特別推出「弓道·なるほど」展覽，攜手山道場與插畫家郭漢克，以幽默插畫呈現弓道文化，讓參觀者在趣味體驗中驚呼「なるほど！（原來如此）」！無需遠赴日本，桃園神社邀您感受最正宗的日式新年氛圍。

中原新開幕螺螄粉！重慶老闆娘重現正宗味　內用免費加湯、加螺螄粉

udn走跳美食／艾瑪 我只看過牛肉麵有免費加湯加麵！沒想到螺螄粉也是！內用提供免費加湯加螺螄粉，根本就是螺螄粉吃到飽的概念，說真的本來就挺大碗，吃完這碗公我已經很飽了～ 桃園中原新開幕

免飛香港！ 八德最頂港式料理「永興港式美食」 XO醬炒蘿蔔糕必點、黯然銷魂飯只要150元

udn走跳美食／艾瑪 不用需遠赴香港！桃園八德這間永興港式美食就好吃！黯然銷魂飯一碗才150元，叉燒肉厚實軟嫩夠頂，XO醬炒蘿蔔糕夠味必點，現點現炒大火鑊氣很加分，炒飯粒粒分明、星州炒米粉咖哩味

老字號廚房重新開張！平日套餐才240元附咖啡　不收服務費還免低消

udn走跳美食／艾瑪 桃園老字號廚房重新開張！南崁廚房前身是媽媽廚房(蘆竹店)，我不知道你認不認識？但媽媽廚房蘆竹店我吃過數次啦！遷移換招牌空間更寬敞，菜單品項將近100種，強調少點油、少鹽、少

看韓星演唱會不再愁沒地方住！6家桃園巨蛋周邊的高CP值最佳住宿地點

被暱稱為桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館附近，近來可說是最熱門的桃園住宿首選地區！因為除了運動賽事之外，這裡更是眾多人氣歌手開唱的地點，例如知名的韓星 AKMU、aespa、NMIXX、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、Hi-Fi Un!corn 都在此演出，不論是關注韓流的追星族、還是預計造訪桃園旅行的人，都可參考本次統整的桃園巨蛋周邊住宿推薦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。