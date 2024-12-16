新竹人搶卡位！一週只開3天的「高水準甜點吃到飽」加開場次　699元爽嗑「主餐飲料+超狂甜點櫃」回訪Ｎ次吃遍全品項

被暱稱為桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館附近，近來可說是最熱門的桃園住宿首選地區！因為除了運動賽事之外，這裡更是眾多人氣歌手開唱的地點，例如知名的韓星 AKMU、aespa、NMIXX、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、Hi-Fi Un!corn 都在此演出，不論是關注韓流的追星族、還是預計造訪桃園旅行的人，都可參考本次統整的桃園巨蛋周邊住宿推薦！

2024-12-08 11:00