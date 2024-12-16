新竹人搶卡位！一週只開3天的「高水準甜點吃到飽」加開場次 699元爽嗑「主餐飲料+超狂甜點櫃」回訪Ｎ次吃遍全品項
螞蟻人搶朝聖！超難訂位的甜點吃到飽「格林小鎮」聽到饕客的許願聲，在12月及明年1月加開場次，自選主餐、飲料並享用最強甜點吃到飽，每人只要699元+5%服務費。有探店過的網友表示「怎麼吃都好吃」、「甜點控的天堂」，還有不少人呷好道相報搶著卡位。
敲碗成功！新竹甜點吃到飽名店「格林小鎮新2.0」一週僅營業3天，有11:30、13:40、15:50三個訂位時段，為滿足饕客需求，特別在12月及明年1月加開週六18:00晚餐時段。「格林小鎮新2.0」消費方式為點選一份主餐與特調飲品，即享甜點自助吧無限吃，主餐有義大利麵、燉飯、披薩或沙拉，用餐時間120分鐘，一頓吃下來只要699元+5%。
重頭戲最強「甜點吃到飽」則有滿滿當當的高顏值甜點櫃，提拉米蘇、法式檸檬派、各式蛋糕、泡芙和大福等豐富品項統統無限享用，自助部分還新增了紅茶果汁、湯品、精緻麵包與哈根達斯冰淇淋，不論是吃到飽控還是甜點控都能一次滿足。更有老主顧多次回訪把全品項都吃遍後給讚，新竹人有地利之便，手刀卡位一飽口福。
格林小鎮 新2.0
地址：新竹市東區自由路27巷43號（三民公園旁）
聯絡電話：0916300149
營業時間：週五至日11:30-17:50
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