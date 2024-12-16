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不一樣的日式跨年！「桃園神社」迎接2025推新年祭典，還有祈福活動一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

桃園神社將於2024年12月31日至2025年1月1日舉辦「日式迎新年祭典」，以「大晦日·除夜の鐘」、「初詣祈福」及「深夜屋台街」打造濃厚日本年末年始氛圍。參道將以紅白燈籠點亮，增添節慶浪漫。今年特別推出「弓道·なるほど」展覽，攜手山道場與插畫家郭漢克，以幽默插畫呈現弓道文化，讓參觀者在趣味體驗中驚呼「なるほど！（原來如此）」！無需遠赴日本，桃園神社邀您感受最正宗的日式新年氛圍。

深夜屋台街與和服體驗 打造儀式感跨年

12月31日晚，深夜屋台街盛大登場，琳琅滿目的日式美食與手作飾品滿足味蕾與視覺。「24Jieqi食樸製菓所」推出和菓子手製體驗，並結合茶道演繹，增添文化氣息。此外，「花筏亭」提供夜間和服體驗與專業攝影服務，讓遊客留下跨年写真。不論是甜點控還是文化愛好者，都能在此感受與眾不同的跨年夜。

圖／桃園神社提供
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音樂與祈福儀式 點亮新年祝福

跨年夜特別邀請日本音樂家尾崎嘉宣帶來和風音樂饗宴，1月1日則由八得力樂團用台日融合曲風迎接新年。當日還可領取限量蛇年福錢、御朱印及新春福袋，更有沖田神主代理木下宮司進行祈福儀式，祈願平安順遂。參與活動的民眾將以滿滿福氣揭開嶄新一年的序幕。

圖／桃園神社提供
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圖／桃園神社提供
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弓道文化展 探索日式傳統魅力

今年桃園神社的全新亮點是「弓道·なるほど」趣味展覽，透過插畫與實物展示，深入淺出地介紹弓道文化。元旦當日更有山道場帶來矢渡射禮，傳遞新年祝福。農曆新年期間，首度舉辦「奉納射會」，弓道射手以正規技藝送上節慶祝福。桃園神社邀請大家一同歡慶，沉浸在跨年與農曆新年的日式文化魅力中！

圖／桃園神社提供
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桃園神社文化園區 / 桃園神社_昭和拾參

時間：週二至日(含國定假日) 09:00-18:00

地點：桃園市桃園區成功路三段 200 號

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