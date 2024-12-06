2024桃園爆紅景點「老街溪」！比臉大兩倍的印度烤餅，好拍又好吃

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前

桃園中壢超夯景點老街溪你來過了嗎？這裡有許多特色餐廳讓人垂涎欲滴，今天就來介紹三家在當地相當受歡迎的餐廳。無論是想品嚐異國風味的印度美食、享受野餐風格的輕食咖啡廳，還是想在夜晚品味精緻餐酒的場所，都能在中壢找到滿足自己味蕾的好去處。快跟著RG特派員，一起享受這些美食吧！

桃園美食｜Punjabi Bistro&Bar：濃厚印度風情餐酒館

Punjabi Bistro&Bar是一間帶有濃濃印度風情的餐酒館，不僅用餐氛圍溫馨迷人，菜單也非常正宗。餐廳以溫暖的色調搭配燈光和木質元素，營造出悠閒又精緻的用餐環境。必點餐點包括外酥內軟的超大烤餅與濃郁咖哩，每一口都能感受到印度香料的層次感與豐富口感，絕對值得一試。

圖 / ReadyGo
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店家資訊

地址：桃園市中壢區中正路302巷10號

電話：0981-313-000

營業時間：11:00-14:30、17:00-22:00（周一休）

桃園美食｜「我們。他們」一起野餐吧：充滿露營氛圍的咖啡廳

「一起野餐吧」是一間結合露營風格和無包裝理念的創意咖啡廳。餐廳設有小型帳篷區域，讓人彷彿置身於野餐場景，並提供美味的咖啡和甜點。RG特派員強烈推薦招牌抹茶柚子蛋糕，濃郁的抹茶香氣結合清新的柚子風味，每一口都讓人回味無窮。此外，這裡還是寵物友善的場所，適合帶著毛孩一同享受輕鬆的午後時光。

圖 / ReadyGo
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店家資訊

地址：桃園市中壢區長安街1-11號

電話：0987-525530

營業時間：13:30-21:00（周二休）

桃園美食｜小舊閣樓 Glow：白天咖啡廳，夜晚餐酒館

小舊閣樓 Glow白天是一間文藝氛圍濃厚的咖啡廳，晚上則轉型為精緻餐酒館。餐廳內部以舊木質傢俱和低調燈光相映襯，白天適合來這裡享用手工咖啡和精緻甜點，靜靜度過愜意時光；而到了晚上，這裡搖身一變成為聚會的好去處。最受歡迎的餐點是海膽干貝海鮮燉飯，新鮮海膽的鮮美搭配濃郁的海鮮湯汁，讓這道菜成為饕客的必點之選。

圖 / ReadyGo
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店家資訊

地址：桃園市中壢區民生路109號

電話：03-422-8400

營業時間：週一、三、四、日 12:00-01:00；週五、六 12:00-02:00

延伸閱讀>>桃園一日遊｜大溪老街全攻略，邊吃邊玩享受大溪獨特魅力

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