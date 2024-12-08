看韓星演唱會不再愁沒地方住！6家桃園巨蛋周邊的高CP值最佳住宿地點

被暱稱為桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館附近，近來可說是最熱門的桃園住宿首選地區！因為除了運動賽事之外，這裡更是眾多人氣歌手開唱的地點，例如知名的韓星 AKMU、aespa、NMIXX、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、Hi-Fi Un!corn 都在此演出，不論是關注韓流的追星族、還是預計造訪桃園旅行的人，都可參考本次統整的桃園巨蛋周邊住宿推薦！

桃園住宿｜看韓星演唱會不再愁沒地方住！一覽桃園巨蛋周邊的高CP值最佳住宿地點

品質保證｜城市商旅 桃園車站館

圖 / 城市商旅 桃園車站館官方網站

隸屬海霸王餐飲旅遊休閒集團，城市商旅桃園車站館以優質服務和新穎設施著稱，距桃園火車站僅5分鐘步行距離。這間商務旅館自2019年開幕，設施新穎、交通便利，是追星族或旅遊住宿的理想選擇。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區中正路60號6樓

電話：02-25522181＃223

好口碑連鎖集團｜承攜行旅 桃園復興館

承攜行旅的房型多樣，包含一大床、兩小床、兩大床及最多可容納六人的房型，非常適合家庭旅行或追星團聚住宿需求。此外，智慧型自助報到機讓旅客隨時辦理入住，周邊美食也相當豐富。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區復興路96號9樓

電話：03-338-0168

房間裡竟有頂配電腦｜i hotel 電競旅館 桃園館

圖 / i hotel 電競旅館 桃園店官方網站

i hotel 電競旅館結合高規格的電競設備，客房內有雙螢幕、32吋曲面螢幕和免費高速光纖網路，超過300款遊戲任你暢玩！館內還可租借高端電競配件，是電競迷的不二選擇。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

電話：03-337-3131

桃園最高級的汽車旅館｜I DO 頂級會館

圖 / I DO 頂級會館官方網站

I DO 頂級會館提供豪華房型，從情侶套房到可容納20人以上的大型派對房一應俱全。部分房型設有私人泳池、KTV、蒸氣室與按摩浴缸，是舉辦活動的完美選擇。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區經國路299號

電話：03-315-1666

桃園最潮的旅館｜潮旅館

圖 / 潮旅館官方網站

主打親子和寵物友善的住宿，最大房型可容納10人，並設有上下舖與廚房，適合家庭入住。館內提供鐵板料理及自助吧，環境溫馨有趣，讓人有家的感覺。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

電話：03-301-2220

隱藏優質住宿｜智醫康寓酒店式公寓

圖 / 智醫康寓酒店式公寓官方網站

由敏盛醫療體系打造的酒店式公寓，房內設施媲美五星級飯店，環境寬敞舒適，提供高質感的住宿體驗，適合注重隱私與舒適的旅客。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區民生路107號

電話：03-336-2575

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