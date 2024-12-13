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免飛香港！ 八德最頂港式料理「永興港式美食」 XO醬炒蘿蔔糕必點、黯然銷魂飯只要150元

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

不用需遠赴香港！桃園八德這間永興港式美食就好吃！黯然銷魂飯一碗才150元，叉燒肉厚實軟嫩夠頂，XO醬炒蘿蔔糕夠味必點，現點現炒大火鑊氣很加分，炒飯粒粒分明、星州炒米粉咖哩味很香，還有港式餐廳少見的「乾燒海鮮伊麵」，港式飲料一杯才50元，內用還不收服務費～

永興港式美食 在哪？

永興港式美食在桃園八德區廣福路上！鄰近大湳菜市場、八德國民運動中心，騎車可在廣福路或福國街找停車格，路口福國街有好幾處大型汽車停車場～

距離八德景點置地生活廣場車程約4分鐘，附近還有親子景點八德大湳森林公園、桃園防災教育館，離中原夜市約15分鐘車程，週末想要去大溪老街或景點，可先來飽餐一頓再去大溪玩～

  • 地址：桃園市八德區廣福路191號

  • 聯絡電話：03-3665231

  • 營業時間：11:30~20:30

      • 永興在八德廣福路靠近福國街口！

      路口轉角處就有大型停車場！有露天收費停車場、八德運動中心地下室停車場與全聯停車場，總之停車不是問題～

      離八德運動中心、大湳菜市場入口很近！

      桃園在港式｜永興港式美食

      永興港式美食以前叫南崁銅鑼灣港式美食！已經遷移到八德區約六年，累積不少主顧客，很多熟客都會打電話預訂，平日中午生意不錯，用餐時間客滿啦！聽說假日來吃飯都要排隊～

      內用約30個座位！多來個幾組客人就快客滿，上菜速度挺快，翻桌率高，稍微等一下就有位置～

      開放式空間俐落簡約！兩邊營造出香港街頭景，自助區提供餐具自取～

      永興港式美食 菜單

      以港式餐廳來講價格好實惠！最便宜一份黯然銷魂飯、揚州炒飯、蔥油叉燒撈麵才150元，一般港式餐廳至少也要250元以上，除了經典港式飯麵系列，還有台式鴨血豆腐鍋物、港式小食點心與港式飲品～

      • 內用低消100元/人

      • 110公分以下免低消

      • 免收服務費

      料理靈魂 大火鑊氣

      永興主食幾乎都是大火快炒！沒有蒸籠小點心！難怪可以吸引一票忠實粉絲，每份都要大火快炒很費工，高溫快速翻炒產生的鑊氣，很考驗廚師的經驗與技巧～

      乾燒海鮮伊麵挺花時間！麵體超大一坨，我還以為這是多人份，沒想到煮熟後剛好一人份，鐵鍋燒到超熱才能爆香海鮮，還要不停翻炒讓它吸附滿滿鍋氣～

      真材實料 港式美食

      餐點份量都挺有誠意！點了黯然銷魂飯、XO醬海鮮炒飯、鮑魚汁雲吞牛腩麵、星洲炒米粉、乾燒海鮮伊麵五道主食，加XO醬炒蘿蔔糕、兩杯港式飲品～

      以港式美食來講！這一桌約4~5人份不到1200元，你說能不吃嗎？

      XO醬炒蘿蔔糕

      Google評論很多人推這道！這一份XO醬炒蘿蔔糕130元，蘿蔔糕用鐵板煎到兩面金黃赤赤，再放到鐵鍋加上XO醬、豆芽菜一起爆炒，酥香蘿蔔糕結合店家自製XO醬爆炒，每塊蘿蔔糕都好夠味，完全昇華了蘿蔔糕的香味，加上清脆豆芽菜，香氣四溢好吃必點～

      XO醬海鮮炒飯

      炒飯也滿多人推！炒飯特別選用長米，高溫讓長米水份快速蒸發，炒飯粒粒分明不會太油膩，加入XO醬讓整體鹹香味更有層次，海鮮透抽、蝦仁、叉燒丁也挺有誠意，光是蝦仁就不知道有幾個～

      星州炒米粉

      金黃色澤的星洲炒米粉！用看的就很誘人，一靠近聞到淡淡咖哩香，除了迷人咖哩香，裡面配料也很豐富，有蝦仁、叉燒、豆芽、洋蔥⋯⋯等。

      炒米粉完整收汁很入味，咖哩香帶點微微辛香辣，越吃越對味，洋蔥與豆芽菜有脆口，米粉吃起來比較偏乾，剛好來口凍檸茶～

      乾燒海鮮伊麵

      港式經典料理「乾燒海鮮伊麵」！因為較費工很少店家在賣，有來一定要點盤來吃！這道是整間店單價最高的主食，這一盤250元真的一點都不貴，海鮮配料有蝦仁、刻花魷魚與花枝圈，這份量男生也能吃飽～

      伊麵特別能吸收醬汁！趁熱吃口感Q彈帶點嚼勁，每根伊麵都裹上特製醬汁，味道好ㄙㄨㄚˋ嘴會一口接一口，適合重口味的朋友～

      鮑魚汁雲吞牛腩撈麵

      這碗稱得上豪華麵食！有鮑魚汁、鮮蝦雲吞與大塊牛腩好特別，底部麵條有鹼水麵、粗麵與河粉三種可選，這道配料豐富放很滿，視覺很有吸引力～

      每條牛腩肉都挺厚長！牛腩膠質充分釋放，滷牛腩吃起來香軟夠味～

      大顆雲吞之前吃過讓人印象深刻，吃得到整隻彈牙蝦仁，絞肉沒有一點腥味，肉餡還加入白芝麻增添口感，雲吞好吃我喜歡，吃這碗光這兩樣配料就覺得挺划算～

      鹼水麵趁熱吃口感Q彈滑順！醬料調味適中滿爽口，這道我家閨蜜滿喜歡，我個人比較喜歡這碗配料～

      黯然銷魂飯

      有看過食神都一定認識「黯然銷魂飯」！電影中看似簡單黯然銷魂飯，吃了會讓人感動，這一碗150元是店內No.1必點招牌，荷包蛋還能選全熟或半熟，而且這叉燒肉量一點都不小氣～

      黯然銷魂飯有白飯、配菜、叉燒肉、荷包蛋與蔥鹽醬！是一碗味覺很豐富叉燒飯，點半熟荷包蛋搓破蛋黃，蛋黃膏還會緩緩流下來～

      叉燒肉是這碗黯然銷魂飯的靈魂！這的叉燒肉好讚！打趴很多港式餐廳，叉燒肉切的大塊，外層帶點香酥口感，還有麥芽糖香甜味，咀嚼起來香軟帶點彈性，不會乾硬柴口，搭配蔥鹽醬吃很有層次～

      白飯淋主廚特製醬！散發淡淡甘口醬香，搭配白飯鹹甜交織好吃，應該沒人會不喜歡這味道～

      加一匙主廚特製XO醬拌來吃！甘甜香辣味覺好豐富，舔舔嘴唇滿嘴都是香氣～

      鹹檸七｜凍檸樂

      香港經典飲品來兩杯！鹹檸七60元、凍檸樂50元很平價！鹹檸檬已經先剁碎，搭配七喜汽水清爽又解膩～另一杯凍檸樂就是常見的凍檸茶，濃郁茶香結合檸檬果香，茶酸比例約一比一，因為我個人不愛酸，這杯對我來說很剛好～

      ＊平日中午也客滿一半以上都是長者，就知道多受在地人喜歡！XＯ醬炒蘿蔔糕必點、黯然銷魂飯CP值高、乾燒海鮮伊麵外面很少見，這一桌4~5人份不到1200元，內用不收服務費，平均下來很平價，重點是大火快炒有鍋氣～

      永興港式美食

      地址：桃園市八德區廣福路191號

      聯絡電話：03-3665231

      營業時間：11:30~20:30

      文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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