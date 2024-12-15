中原新開幕螺螄粉！重慶老闆娘重現正宗味　內用免費加湯、加螺螄粉

看到這間有漫畫插畫風小螺莉螺螄粉就是囉！

剛開幕沒多久！門口掛旗寫著五星好評就送烏梅汁一杯～

投影地板的小螺莉螺螄粉LOGO很搶眼！路過客人都會好奇看一下～

娃娃陪吃螺螄粉

店內環境挺舒適！跳脫對螺螄粉店的既定印象！店內大走溫馨橘色調，左邊一整排沙發座椅，右邊是吧台高椅，現場有好幾隻可愛娃娃，一個人吃飯也不用怕孤單，這裡有娃娃陪你吃螺螄粉～

挺好奇老闆娘是蠟筆小新迷們？原來這蠟筆小新是手機架！為了讓顧客方便吃螺螄粉，特地準備好貼心～

每桌都有提供醋與辣椒油，可根據個人口味添加～

店內採自己點餐結帳，叫號取餐，吃好餐具自己回收！消費不收服務費～

冰箱有店家自己煮的飲料！五星好評就送烏梅汁，另一種看起來好像米苔目？其實這是老闆娘煮的手作涼蝦，只剩下幾杯賣完就沒有啦～

小螺莉螺螄粉 菜單

店內採QRCode掃碼點餐！最便宜一份主餐99元起，原汁原味螺螄粉119元適合國人，也有正宗臭香的螺螄粉，想吃好一點也有豪華人生螺螄粉！辣度、酸度皆可選擇，麵體也有螺螄粉、油麵、板條與王子麵～

現場提供多種行動支付！有LINE Pay、街口支付與全支付～

川味燒椒皮蛋 豆腐

台式皮蛋豆腐改成「川味燒椒口味」！

這滋味很特別只有這吃得到！清爽豆腐搭配特製燒椒醬，再加上柴魚片香甜味，吃起來味覺挺豐富，老闆娘說想要辣一點，可以再加點燒椒醬～

無骨檸檬鳳爪

這盤檸檬鳳爪酸度約一顆星！比台式傳統無骨鳳爪更清爽，無骨鳳爪口感好Q彈，吃得到滿滿膠質，沒有多餘油脂成份，真的會越吃越ㄙㄨㄚˋ嘴～

豪華人生螺螄粉

豪華人生螺螄粉真的有澎湃！ㄧ大碗公份量給很滿，裡面有肥腸、红糟肉、牛肉、腐竹、玉米粒、火鍋丸與油花生，湯底用真實材料螺肉去煮，再搭配老闆娘自己炒的酸豆角、酸筍，調製成國人喜歡的湯頭味～

湯嚐起來只有一絲微微臭香臭香，比想像中還清爽！平常不敢吃螺螄粉的朋友也能試試，重口味朋友勾選菜單時，可增加酸辣度，桌上也有醋、辣椒油可自行添加調和～

裡面的红糟肉挺有厚度！滷肥腸給的滿多吸附湯底，咀嚼起來香軟帶點Q勁～

招待！酥脆金黃炸蛋

不管你是點螺螄粉還是酸菜魚麵！酥脆金黃炸蛋一定要來一份！這一份單點只要29元，足足用了兩顆雞蛋酥炸到金黃，我覺得真好划算～

平時吃佛跳牆蛋酥都不夠吃！這炸蛋酥好大一片，夾起來好像筋斗雲，炸蛋酥放到螺螄粉浸泡，讓它吸附滿滿高 湯，一次吃兩顆炸蛋真的很爽，大到可以切一半，另一半分朋友吃～

正宗螺螄粉

常吃螺螄粉或重口味的朋友，建議可直接點正宗螺螄粉！這碗湯螺香氣更明顯，酸辣度好對味，這湯底絕對是這碗靈魂所在，搭配油花生與豇豆一起吃，本來就濃郁湯底氣味更升級，讓人意猶未盡～

柳州米粉口感爽滑Q彈！咀嚼起來很有自己特色，搭配恰到好處的湯底，酸辣之間取得平衡，會忍不住一口接一口，我們都挺喜歡這碗～

勾魂酸菜魚麵

不想吃螺螄粉！可考慮最近推出的「勾魂酸菜魚麵」！配料挺豐富有鯛魚片、魚餃、蛋餃、小黃瓜、木耳、青菜與火鍋料，這碗我們選中酸與中辣度，酸勁與辛香辣度果然明顯～

這碗選台灣人專屬的王子麵！裡面用了兩包王子麵，所以麵量很足，王子麵也很能吸湯，一不小心就吃到快見底～

鯛魚肉質細嫩！魚餃、蛋餃與火鍋料有選過！沒有讓人害怕冷凍味，搭配多樣蔬菜一起吃，比較沒負擔～

一入口就明顯感受到洛神花酸甜味！整體酸甜度挺明顯，不用擔心飲料沒味道～

手作涼蝦

乍看下還以為是米苔目？一吃就知道不一樣！米苔目是用在來米粉，涼蝦用糯米粉製作，因為形狀酷似小蝦所以叫涼蝦口感微Q，搭配黑糖桂花蜜糖水，甜香味綻放整個口腔，冰冰涼涼一下就喝光光，涼蝦不夠我吃啦～

＊想吃螺螄粉又在意用餐環境？！可考慮來這間喔！重慶老闆娘人很客氣，店內有適合國人的螺螄粉湯，也有進階版正宗螺螄粉，目前內用免費加 湯加螺螄粉，這真的太屌了，這優惠好康不知何時結束，趁現在超划算趕快來嚐鮮～

小螺莉螺螄粉

地址：桃園市中壢區實踐路138號

聯絡電話：0919-261220

營業時間：週一16:00~22:00，週二到週日11:30~22:00

寵物友善：是

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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