老字號廚房重新開張！平日套餐才240元附咖啡　不收服務費還免低消

桃園老字號廚房重新開張！南崁廚房前身是媽媽廚房(蘆竹店)，我不知道你認不認識？但媽媽廚房蘆竹店我吃過數次啦！遷移換招牌空間更寬敞，菜單品項將近100種，強調少點油、少鹽、少調味，平日套餐好實惠，有主食、兩道小菜、米飯、時令湯品與飲料才240元，內用不收服務費、免低消，有三間特約停車場耶～

南崁廚房 在哪？

南崁廚房位在桃園市蘆竹區！忠孝東路上與新南路一段交叉口，從南崁交流道下來約6~9分鐘，在原本我家牛排的位置，門口紅線不能停車，店內提供三間特約停車場，三間都在附近步行只要3分鐘，吃飽還能去台茂購物中心約5~8分鐘走走～

地址：桃園市蘆竹區忠孝東路30號

聯絡電話：03-3226789

營業時間：11:00~14:00/17:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：有（寵物籃)

服務費：無

一問才知道原本媽媽廚房(蘆竹店)是西元2000年加盟！於2021年更名為「南崁廚房」，在今年六月搬遷到附近新址，以前在蘆竹上班跑業務，就很常到媽媽廚房(蘆竹店)吃飯，這次剛好可以回味一下～

不限消費！有三間特約停車場！

三間特約停車場都很近很方便！一間從中正路W1大樓停車場進入，一間是新南路一段「成睿停車場」，另一間很隱密在南崁廚房後方小巷子，進去右邊七個車位皆可停放，店內用餐不限金額，可抵停車1小時，結帳離開前和櫃檯報車號即可～

南崁廚房有多種中式家常料理！窗外大玻璃貼有超大菜單可參考！詢問過現場人員，裡面的大廚、二廚與服務生，大部分都是之前原班人馬～

用餐空間挺寬敞明亮！現場可容納近百人，開放式空間都是四人桌，也能合併成八人桌，包廂裡好幾個大圓桌，適合多人聚餐或包場～

平日中午這天好幾組客人！看起來像住附近還有公司同事聚餐～

一眼看過去都是正正方方的木桌椅！很多長輩都喜歡坐木椅，對我來說材質堅硬坐感沒那麼好，包廂桌數有限！有需要建議可提前預約，今天剛好有好幾組客人，不方便拍照就沒拍啦～

除了固定MENU菜單！現場白板黑板有主廚推薦、新品上市與平日限定～

南崁廚房 菜單MENU

菜單超過100種選擇！有 牛肉、雞肉、豬肉、海鮮、蛋、豆腐、蔬菜、開胃菜、麵飯湯與飲料系列！最便宜一道炒季節菜120元、白斬雞半隻480元，以市區餐館價格來講，我們覺得可以～

都是常見的中式家常菜！像是避風塘中卷、金莎豆腐、宮保雞肉、三杯雞肉、蔥爆牛肉、客家小炒、海鮮豆腐堡..等下飯菜，平日中午來很划算，有19種精緻套餐可選擇，還附飲料四選一。

內用無低消

不收服務費

不收酒水開瓶費

特約停車場折一小時

現場提供寶寶餐椅與餐具！內用不收服務費，筷子都有用筷子套裝～

一入座服務生大姐先送來一壺熱茶！喝完還能續喔～

乾醬牛肉套餐

這道乾醬牛肉套餐250元！有主菜、兩道小菜、時令湯品、米飯與飲料，點 咖啡附糖包，單點這一杯就要100元，平日點套餐就有咖啡可喝，加上套餐份量很有誠意！這樣一套是不是很划算～

這盤乾醬牛肉份量很夠耶！牛腱肉搭配辛香料長時間滷製，一靠近就聞到香味，搭配香料乾辣椒一起拌炒，真的是香辣有勁，搭配洋蔥與四季豆吃更清爽～乾醬牛肉肉質軟嫩中帶點嚼勁，每一片都很入味好下飯～

套餐均附兩種小菜！這小菜碟一點都不小！以目前物價來講算敢給～

米飯有白飯與十穀飯可選！想吃滿滿營養就選十穀米，養生十穀飯不是每個人都會喜歡，幾乎都是在吃混合穀物，咀嚼起來口感豐富，吃不夠單點一碗25元我也覺得很可以～

麻婆豆腐好有台味！吃得到豆瓣醬香辣味，麻婆豆腐勾芡滑口濃郁又下飯，是老少咸宜的口味～

今天的時令 湯是滋補山藥排骨湯！吃得到真材實料山藥與大塊排骨肉，排骨肉兩塊挺軟嫩，其中一塊筋量較多不太好咬，但以套餐來講不錯了，湯好喝還有排骨肉可以吃～

平日限定精緻套餐有咖啡、果汁、紅茶、奶茶四選一！點黑咖啡肯定是最划算，不想喝咖啡就來杯冰涼紅茶，微香甜味挺清爽還能解膩～

清炒空心菜

大火爆炒空心菜！依舊保有翠綠度與清脆口感，加上簡單鹽巴調味，每一口都是很家常的味道～

青遠雞腿

第一眼看到還以為是醉雞腿！經典冷盤菜「清遠雞」讓人看的食指大動！清遠雞沒有多餘調味，完整保持雞肉原汁原味，底部還有雞油湯汁，雞皮看起來好Q嫩，淋上大量蔥油蘸醬，賣相很讚很適合當請客菜～

雞腿粉嫩紅潤有光澤！夾起來就能感受到雞腿濕潤柔軟度，湯汁不停滴落！雞皮一點都不油膩，雞腿脂肪適中滑嫩好吃，夾配上面蔥油蘸醬一起吃更有層次～

真的會一口接一口停！清遠雞腿肉質緊實有彈性，吃得到雞肉本身鮮甜味，除了下飯還很下酒，很適合晚上外帶一盤回家當下酒菜～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

避風塘中卷

經典港式避風塘菜來一盤！這的中卷不是一圈圈，已經切成中卷段，沾上一層薄薄粉酥炸到金黃，放到蒜末、辣椒裡一起爆炒，還特別加入四季豆配色，整個調味比例拿捏挺剛好，吃得到胡椒粉微辣與蒜香氣，真的會越吃越開胃～

這道也好下飯！四季豆讓我聯想到鹹酥雞，怎麼吃都不會膩，新鮮中卷外酥內Ｑ很夠味，不知不覺會一直吃下去，冷掉吃脆度少一半口感有點粉，這道建議要趁熱吃～

金沙豆腐

這盤金沙 豆腐量給很足！約2~3人分著吃剛好，除了有雞蛋豆腐還有大塊小黃瓜，均勻沾上濃郁特製鹹蛋黃醬，整個就是超涮嘴，很適合一直淋在飯上扒著吃，就是名符其實的白飯殺手啦～

南崁廚房是以前的媽媽廚房！店長說廚師都做很久了，25年經驗的主廚也會來幫忙，今天點的青遠雞腿、避風塘中卷、金沙豆腐都好下飯，平日套餐份量有誠意，份量很足、環境乾淨、上菜速度快，客單約300~400元就能吃飽，以桃園這價位來講挺實惠，內用不用低消、不收服務費，加上三間特約停車場，很適合家庭、工商聚餐，下次聚餐就來這～

南崁廚房

地址：桃園市蘆竹區忠孝東路30號

聯絡電話：03-3226789

營業時間：11:00~14:00/17:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：有（寵物籃)

服務費：無

停車場：有（三間特約停車場）

FB粉專：南崁廚房

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康