分享10間不能錯過的「南庄老街美食」！ 逛不完吃不完的客家米食 買回家繼續吃也好吃

苗栗南庄老街想必是大家都知道也都去過的知名老街，Ann和榜哥不會說自己常常來南庄老街，因為它有點遠！不論是中山高-頭份交流道還是國道三號-寶山交流道前往過去都需要點時間(車程)才會到，所以我們是偶爾才會前往且時間絕對會選擇在9月份至11月份之間，在這個季節有個特殊的農產品正盛產。

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南庄老街位在苗栗縣南庄鄉，老街範圍主要以永昌宮前方的中正路及一旁的小巷弄到市場這區域為主，當地居民大多為客家人，所以在老街上吃喝的小吃美食都已客家米食為主軸。來到老街最夯的伴手禮就是特產桂花釀，但Ann不太會買這伴手禮，必走跳的景點有老街的百年郵局、乃木崎、老街尾端的洗衫坑、康濟吊橋等。

南庄百年郵局

南庄文化會館（南庄郵局）是一棟由檜木建成的日式辦公廳舍，創建於大約是1900年，在1949年郵電分辦，改稱為南庄郵局，後因在1996年郵局易地，此處成為閒置廳舍，最後在2003年正式登錄苗栗縣歷史建築物並加以保存，現名「南庄文化會館」。現在老郵局內就販售著一些商品，有郵局相關商品或是一些當地具有特色的商品等。

南庄百年郵局

營業時間：09:00~17:00

營業地址：苗栗縣南庄鄉文化路5號

營業電話：037-824553

南庄情人巷、彩繪屋

位在永昌宮後方的情人巷、彩繪屋，應該算是近期來到南庄老街新的拍照打卡景點，但說真的有點落，沒什麼主要的特色，情人巷也短短的一條，真要說拍照也不怎麼好拍，但設計布置得還算浪漫啦！

南庄情人巷、彩繪屋

營業時間：24小時

營業地址：位在永昌宮後方

桂花朵朵

位在永昌宮旁的桂花朵朵，算是Ann和榜哥來南庄老街或多或少都會來吃喝的一家小店，熱食、冰品、飲料在這紅磚老房子內都可以吃得到。招牌熝湯臍、手工水晶餃，是我們常點的品項，而這一天我們點了客家大湯圓以及桂花檸檬汁，Ann還蠻喜歡他們家的客家大湯圓，口感有點像在吃小菜包的感覺。

桂花朵朵

營業地址：苗栗縣南庄鄉東村23號

營業電話：0922-398808

田媽媽豆花(已歇業)

田媽媽豆花位在洗衫坑旁的樓梯往上走就可到，但我們是順著桂花朵朵旁的路一直走也可以走到，綜合豆花一碗40元，其餘單一配料的豆花皆為35元，另有冰熱可以選擇。這天我們點了一碗冰的綜合豆花來吃，坐上他們設計的戶外用餐區用餐，還真有讓人在鄉下吹著風吃著冰的愜意感。

田媽媽豆花

營業地址：苗栗縣南庄鄉三灣南庄道路1號

松鶴小吃店

每次來到南庄老街，還真從來沒進來過南庄公有零售市場，真想不到零售市場還挺乾淨，市場裡面也有幾家小吃店都人聲鼎沸喔！榜哥難得上網作功課就帶著Ann來品嚐松鶴小吃店的豬皮飯，它們家的豬皮飯有分大小碗。

豬皮飯的豬皮滷得挺Q彈，吃多不會讓人感到油膩，配著一旁的鹹菜來吃，真的很下飯。下次來南庄，我們還會多品嚐仙鶴小吃店的其他品項，因為感覺都好強！

松鶴小吃店

營業時間：06:00~17:00

營業地址：苗栗縣南庄鄉民生街13-43號

營業電話：037-822435

洗衫坑

洗衫坑是當地居民聚集在這洗衣清洗蔬果的地點，居民們利用灌溉用的水圳，在上鋪設類似洗衣的石板，可在這一邊洗滌衣物、蔬果，一邊話家常，這水圳的水質十分的清澈，不時都可看到小魚在裏頭，遊客們前來這就記得千萬不要隨意戲水喔！

洗衫坑

營業時間：24小時

營業地址：桂花巷入口處(老街尾端)

大甲月亮芋粿巧

Ann到南庄老街真的蠻常買洗衫坑往桂花巷入口處右手邊這一家的芋粿巧、蘿蔔糕或是雞腳凍等，吃他們家的任何一個品項，我也一定會自己加辣，他們家的辣椒醬是有一點點後勁，但也不會讓人辣的很誇張，整體的口感還算順口，喜歡這辣椒醬是可以買整罐回家吃喔！

大甲月亮芋粿巧

營業地址：洗衫坑往桂花巷入口第一家

桂花巷麵食店

桂花巷麵食店，位在桂花巷轉往中正路的巷弄內，傳統的老字號麵攤小吃店，麵食類的品項大多都是50元，平價又大碗讓人可以吃飽。

勾勾粄條就是羹湯加上客家粄條，粄條很Q不會讓人覺得吃起來糊糊的，雖然湯頭的味道淡了些，但自行添加桌上的醬料就還算不錯。

桂花巷麵食店

營業時間：06:00~16:00(假日到19:00)

營業地址：苗栗縣南庄鄉中正路1巷2號

營業電話：037-821696

楊媽媽豬籠粄客家米食

Ann真心推薦大家來南庄老街遊玩一定要來買楊媽媽豬籠粄客家米食的商品來吃，不論是自己吃還是當伴手禮都很不錯！Ann自己很喜歡他們家的豬籠粄，外皮很Q不黏口，內餡包的蘿蔔絲、菜脯乾都很有味道。

豬籠粄就是現在大家所說的菜包或是草仔粿。當地會說是豬籠粄是因為它的形狀很像早期農牧時期，裝小豬的籠子，於是他們就稱之為豬籠粄。

楊媽媽豬籠粄客家米食

營業時間：11:00~17:30(假日到18:30)

營業地址：苗栗縣南庄鄉中正路26號

營業電話：0972-054150

客家麻糬

走往永昌宮樓梯前的大廣場，有一攤專賣在客家麻糬的攤販，這也是Ann大力推薦必買的客家米食喔！店家大方的提供一口麻糬給遊客試吃，任一口味通通都有。

麻糬小盒一盒是60元，大盒是100元，我是買小盒的回家吃，因為一次可以吃到4種口味，有原味、紫米、黑糖、抹茶，每個口味真的都很有味道，不加花生粉都可以吃到他們的風味，真的好吃！

客家麻糬

營業地址：永昌宮樓梯前廣場

永涼製冰廠

位在中正路的永涼製冰廠，在地經營40多年，有賣冰沙、冰淇淋以及枝仔冰等冰品，一支枝仔冰大約10~15元，口味高達20多種，讓有選擇性障礙的Ann無法選擇，最後是榜哥點了一支15元的桂圓冰；而Ann則是被老闆的大力推薦點了一碗冰品來吃，下層是冰沙而上層加了一球梅子的冰淇淋，炎炎夏日吃上一碗真的很消暑。

永涼製冰廠

營業時間：07:00~21:00

營業地址：苗栗縣南庄鄉中正路47號

營業電話：037-822207

乃木崎

在百年老郵局左前方有一段石板所搭造的階梯，當地人稱它為「乃木崎」。乃木是當初號召當地居民來修建的日本總督姓氏，而崎則是日本階梯的意思。真的想不到短短的一小階梯，也有著這樣的歷史故事。

乃木崎

地址：苗栗縣南庄鄉文化路10號

電話：037-823115

桂花心語

以前來到南庄老街要吃甜品、冰品都會選擇來到桂花心語，Ann還蠻喜歡他們家的桂花漉湯臍，但這次想說換個不一樣的品項來品嘗看看，就點了桂花算盤子冰，內有芋圓、地瓜圓、綠豆、花生、刨冰再加上糖水及煉乳等。

芋圓跟地瓜圓沒什麼Q彈度及嚼勁，口感偏粉粉軟軟的，我和榜哥很不愛，冰品的甜度及味道也不太夠，唯有淋上煉乳較多的區域比較有味道，但有可能是我們攪拌不夠均勻。

桂花心語

營業時間：09:30~17:30

營業地址：苗栗縣南庄鄉文化路10號

營業電話：0933-974083

丈母娘豆干

南庄老街上的丈母娘豆干有兩家，大多人都會買中正路上轉角往永昌宮的那攤，但我們兩夫妻最常買的是前往桂花巷的這家丈母娘豆干。

來丈母娘買豆干可別以為像大溪豆干那樣有很多品項可以選喔！丈母娘豆干就只有一個蒜滷豆干可以選擇，一份60元滿滿的蔥蒜醬料是他們的特色，而每次來老街我們也都一定會外帶一碗蒜滷豆干回家慢慢品嚐。

丈母娘豆干

營業時間：09:00~18:00

營業地址：苗栗縣南庄鄉文化路3號

營業電話：037-822010

紅妃木瓜

9月到11月份遊玩南庄老街時，Ann推薦大家可以在7-ELEVEN田野門市往南庄的沿路上買紅妃木瓜，紅妃木瓜果肉紅色，肉厚肉質細膩多汁，香甜可口而且超級大顆，隨便挑上一顆都有4斤重，不論來當飯後水果還是打成木瓜牛奶來飲用都很不錯。

紅妃木瓜

地址：7-ELEVEN 田野門市往南庄的沿路

好啦！南庄老街就是一個純樸的客家庄，在老街內絕對有吃不完的客家米食，Ann自己真心地推薦市場內的松鶴小吃店-豬皮飯、楊媽媽豬籠粄客家米食、上永昌宮樓梯前廣場的客家麻糬、大甲月亮芋粿巧等，當然也還有不少小吃美食我沒吃過沒推薦的，就靠大家一起互相分享老街美食吧！覺得意猶未盡的話，南庄老街其實離新竹的峨眉湖不會太遠，建議大家有時間也可以到峨眉湖去走走喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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