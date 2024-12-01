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傳承三代古早味！阿婆每日堅持手作超巨湯圓　還有客家合菜熱炒料理

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

真的是深山林內超低調 隱藏版的三合院，就連招牌都模糊成這樣，但人家生意依舊很好，是不是超神奇的！除了熟客以外，應該就只有在地人會知道這裡有家餐廳吧！？

我們是衝著超巨湯圓而來，而且還是阿婆手作大湯圓，客家古早味來著，目前傳承到孫子這代，也是在地老店無誤，除了大湯圓以外，還有客家熱炒料理也很推薦。

真的是位於寶山鄉山區內，非常偏僻的地方，就連招牌都非常模糊，跟著導航走就對了，不用懷疑。

週邊環境真的長這樣。

看到這一座三合院就是了，不是民宅，走進去就對了。

外觀還有裝飾過，其實蠻可愛的。

落來坐

因為我們到的時間比較晚，過了用餐時段，阿婆說不好意思剩下沒很多菜，但我們說沒事，有阿婆大湯圓就好。

寶山 阿婆大湯圓｜MENU

大湯圓是算顆的，一顆25元，有肉丸這麼大。土雞還有分公母也太細節了吧！還有其他熱炒也很推薦。

阿婆真的好可愛，怕沒什麼菜讓我們吃，就陸續把冰箱有的都搬出來，結果就這樣變成一大桌，笑死。

仙草茶

純天然原汁原味，微苦甜，這一味是真的很退火，必喝。

醃橄欖

阿婆的壓箱寶，沒在賣啦！純粹是給我們當開胃菜吃吃，人很好。

小魚乾炒花生

這一道也是阿婆招待，好好吃喔。

洛神花

這幾道菜單都沒有，純粹是阿婆擔心我們餓到，把自己醃製壓箱寶一直拿出來請我們吃的。我好喜歡洛神花，酸酸甜甜真的好好吃，阿婆要單賣的話，我要買一大罐！

土雞（母）

放山雞的肉質就是不一樣，滑嫩軟Q很好吃。土雞本身就有淡淡鹹香入味，不需要沾醬就很好吃了。

客家紅糟鴨

我只吃過紅糟肉圓、紅糟肉，倒是沒吃過紅糟鴨，甜甜的紅糟帶點酒香蠻特別的，醃製過紅糟的鴨肉也比較軟嫩多汁。

客家小炒

帶點肥肉的客家小炒，鹹香入味帶點油脂香氣，還蠻正宗客家風味的。

阿婆拿出來要請我們吃的肉粽，沒有賣喔。

還有阿婆自製的米糕、紅龜粿等⋯⋯

客家大湯圓

我們就是為了這大湯圓來的啦！本人超巨的！而且是以顆計價，一顆25元，正常人吃兩顆就飽了吧。

一顆就佔滿大湯匙，大概有蒸肉圓這麼大一顆吧。

直接塞滿整個碗

有女生拳頭大

湯圓皮偏厚，但很軟Q，內餡有蘿蔔絲、香菇、肉燥的香氣，重點是鹹香不油膩喔，軟綿綿幼泡泡，好吃到我還打包回去給爸媽吃吃看。

雖然餐廳已經交給小孫子了，但阿婆本人都會在店裡幫忙喔。

阿婆親自手作客家大湯圓必點。

阿婆大湯圓

地址：新竹縣寶山鄉湳坑路一段171號

電話：0925 123931

時間：11:00–14:00、17:00–20:00

粉絲團：阿婆大湯圓

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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