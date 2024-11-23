把握最後機會！ 桃園老字號地標「可口可樂世界」博物館 12月起休館暫別

休館倒數！ 位於桃園市的免費景點「可口可樂世界」主題博物館，自1998年開幕已經營了26年，接待了近90萬名訪客參觀，早已成為桃園在地必訪的知名地標。不過，業者表示「可口可樂世界」，即將於2024年12月1日起暫時休館，進行改裝計畫，預計於二至三年後將再度迎接訪客蒞臨(確切時間將於重新開幕前公告於可口可樂官網)。

圖／太古可口可樂提供

於1988年開幕的「可口可樂世界」主題博物館是當地老字號景點，整座場館採參觀預約制，可免費參加。透過專業人員的導覽下，民眾可以參觀館內8大展區，展出逾千件收藏品，如期間限定或地區限定包裝琳瑯滿目，以及因可口可樂長期贊助奧運及各種運動賽事，特別在館中秀出歷屆奧運聖火炬，甚至還有可口可樂大哥大、BB Call等極具時代意義的限量周邊。

圖／太古可口可樂提供

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台灣太古可口可樂總經理胡玲瑄表示，「因搭配廠區的整改計劃，我們也預計同步煥新『可口可樂世界』博物館，讓消費者見證『可口可樂』的成長蛻變，再繼續陪伴粉絲成長、歡笑。」

圖／太古可口可樂提供

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最終倒數至11/29前，全台「可口可樂」粉絲朋友快把握休館前預約前往參觀，消費者可在現場以599元購買「可口可樂」限量耶誕福箱，內含可口可樂公司旗下的飲料以及多款超人氣周邊商品，獨家回饋廣大粉絲朋友。「可口可樂世界」博物館預計於二至三年後將再次迎接訪客，屆時將以嶄新面貌再次回歸！

圖／太古可口可樂提供

可口可樂世界

地址：桃園市興邦路46號

開放時間：週一至週五 早上9:30~12:00及下午2:00~4:30