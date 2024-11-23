苗栗秋日山野二日散策！「台版小嵐山」竹林祕境美拍、特色老街巡遊

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，介紹讀者秋高氣爽最適合出遊的苗栗山城慢活小旅行。探訪「台版小嵐山」烏嘎彥竹林秘境及落羽松秘境，熱門打卡景點浪漫美拍，清安豆腐街、南庄老街大啖美味客家菜。

DAY.1

烏嘎彥竹林秘境→清安豆腐街→巧克力雲莊

DAY.2

宜家園生態民宿→南庄老街→三灣落羽松秘境

位於泰安鄉的烏嘎彥竹林秘境因超像京都嵐山竹林隧道而爆紅，海拔1,000公尺、長約100公尺的「台版小嵐山」，拔尖飛高的翠綠竹林自然形成一條綠色隧道，甚美！無論陰晴，離塵清新如世外桃源，讓旅人不出國也能美拍異國風。尋幽訪勝後，就近前往清安豆腐街品嘗道地小吃美食。當地水質甘甜，遵循古法手工製作的豆腐細緻滑嫩、口感絕佳，老街上有多家手工豆腐專賣店，故稱豆腐街。呈「丁」字型的老街有洗水溪和汶水溪在此匯流而過，亦被稱作洗水坑豆腐老街。懷舊氛圍濃厚的街巷林立形色小吃店、麵館、餐廳和農特產品店，尤以手工豆腐最享盛名，以煎、炸、炒、滷、蒸等手法烹飪豆腐料理，還有人氣三色臭豆腐。

除了香噴噴的臭豆腐，台灣第一座以甜蜜蜜巧克力為主題的住宿莊園巧克力雲莊就隱身在苗栗大湖，四面環山伺水，生機蓬勃，四季景觀迷人！20多年來，雲莊行遍世界無數個巧克力專業工廠，將豐富的知識引進莊園，除了可買到美味巧克力，還規劃了手作巧克力DIY活動，巧克力故事館則提供免費導覽解說。

▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會及農場業者

▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會及農場業者

坐落於青山綠水間的宜家園生態民宿主人回到故鄉南庄後，一磚一瓦打造出全家人最喜愛的水上庭園風格的溫馨家園。引入小東河清澈溪水，利用活水注入通風清涼感，將木棧迴廊架在水塘之上，蛙鳴鳥囀，四季花卉輪番爭豔，營造「小橋流水人家」的鄉野閒情。緊鄰南庄遊客中心的南庄老街是這座清幽山城的吃喝玩樂好去處，位於永昌宮附近的中正路周邊小巷弄。永昌宮、南庄老郵局、乃木崎、南庄戲院，以及老街尾端的洗衫坑都是人氣必訪景點。這些年超夯的浪漫約會、打卡秘境「情人巷」，則隱身狹窄巷弄間，復古懷舊氛圍加上繽紛彩繪藝術和花卉佈景，漫步其間最是Chill！除了在桂花巷採買人氣伴手禮桂花釀，老街還有許多經典小吃美食，像是：擂茶、滷豆干、豬籠粄、狗薑粽、桂花梅、桂花冰鎮湯圓和客家菜等等。秋冬最迷人的風景還有落羽松，三灣落羽松秘境隱匿於一座私人莊園中，園內種植上百棵落羽松，天氣轉涼後換上黃綠紅的漸層新裝，倒映在山光水色間，形成一片超夢幻水漾森林，吸引遊客如織。





行遍天下 走訪台灣美景

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