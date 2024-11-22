紫色浪漫席捲楊梅！「桃園仙草花節」花田遊樂園浪漫賞花趣
「2024桃園仙草嘉年華」以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣與溫馨的遊樂園，園區內設置的「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」等造型裝置，讓人們感受歡樂、童真的節日氛圍。
台灣規模最大的紫色花海「桃園仙草花節」，有台灣的普羅旺斯之稱。今年仙草嘉年華以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣與溫馨的遊樂園，園區內設置的「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」等造型裝置，讓人們感受歡樂、童真的節日氛圍。
為響應永續農業，本次活動使用常溫可分解農膜，展示農業可持續發展理念。並與大三元休閒農業發展協會、員本社區米食工坊、楊梅區公所等單位合作，推出仙草種植養護、仙草產品開發及食農教育活動，讓參與者深入了解仙草的栽培技術和應用，增進對於農業的認識與尊重。
歡迎大小朋友一起來參加這場充滿童趣與活力的仙草派對吧！徜徉在紫色仙草花海中，享受一場專屬於在地農場的樂園午茶時光吧！
活動帶來了絕無僅有的限定下午茶組合！每一口都充滿濃濃的農村溫馨與自然的甜美滋味！名額有限，快快報名，不容錯過！
活動日期：2024/11/23-2024/12/1 09:00-17:00
活動地點：楊梅休閒農業區-楊梅區上湖派出所旁花田 (楊湖路三段239號)
交通資訊：
大眾運輸 平假日
台鐵富岡站→樂活巴L612→上湖(上湖派出所)台鐵楊梅站
樂活巴L615 上湖→上湖一路225巷口
新竹客5607→上湖
台鐵湖口站→新竹客運5607→上湖
免費接駁車
綠線(平假日)台鐵富岡站⮂活動會場
去程09:00-16:00
回程10:00-17:30
20 分鐘/班
紅線(假日)台鐵楊梅站⮂活動會場
去程09:00-16:00
回程10:00-17:30
15 分鐘/班
白線(假日) 假日停車場接駁線
沿途停靠：遊客服務中心⮂活動會場⮂展區停車場
去程09:00-16:00
回程10:00-17:30
15 分鐘/班
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