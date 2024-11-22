紫色浪漫席捲楊梅！「桃園仙草花節」花田遊樂園浪漫賞花趣





「2024桃園仙草嘉年華」以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣與溫馨的遊樂園，園區內設置的「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」等造型裝置，讓人們感受歡樂、童真的節日氛圍。

▲圖片來源：楊梅休閒農業區

台灣規模最大的紫色花海「桃園仙草花節」，有台灣的普羅旺斯之稱。今年仙草嘉年華以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣與溫馨的遊樂園，園區內設置的「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」等造型裝置，讓人們感受歡樂、童真的節日氛圍。

▲圖片來源：楊梅休閒農業區

為響應永續農業，本次活動使用常溫可分解農膜，展示農業可持續發展理念。並與大三元休閒農業發展協會、員本社區米食工坊、楊梅區公所等單位合作，推出仙草種植養護、仙草產品開發及食農教育活動，讓參與者深入了解仙草的栽培技術和應用，增進對於農業的認識與尊重。

▲圖片來源：楊梅休閒農業區

歡迎大小朋友一起來參加這場充滿童趣與活力的仙草派對吧！徜徉在紫色仙草花海中，享受一場專屬於在地農場的樂園午茶時光吧！

▲圖片來源：楊梅休閒農業區

活動帶來了絕無僅有的限定下午茶組合！每一口都充滿濃濃的農村溫馨與自然的甜美滋味！名額有限，快快報名，不容錯過！

▲歡樂農場下午茶組：手工仙草豬肉米漢堡、 冰心地瓜、濃郁仙草奶酪、職人仙桃餅乾、天然回甘仙草茶。(圖片來源：楊梅休閒農業區)





「2024桃園仙草嘉年華」

活動日期：2024/11/23-2024/12/1 09:00-17:00

活動地點：楊梅休閒農業區-楊梅區上湖派出所旁花田 (楊湖路三段239號)





交通資訊：

大眾運輸 平假日

台鐵富岡站→樂活巴L612→上湖(上湖派出所)台鐵楊梅站

樂活巴L615 上湖→上湖一路225巷口

新竹客5607→上湖

台鐵湖口站→新竹客運5607→上湖





免費接駁車

綠線(平假日)台鐵富岡站⮂活動會場

去程09:00-16:00

回程10:00-17:30

20 分鐘/班





紅線(假日)台鐵楊梅站⮂活動會場

去程09:00-16:00

回程10:00-17:30

15 分鐘/班





白線(假日) 假日停車場接駁線

沿途停靠：遊客服務中心⮂活動會場⮂展區停車場

去程09:00-16:00

回程10:00-17:30

15 分鐘/班





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