開店就排隊！ 新竹竹東必吃「廣東手工鍋貼水餃」 發財車脆皮大鍋貼+酸辣湯 水餃大顆料多又便宜

最近小米會常來竹東發掘美食給大新竹的朋友，其實竹東東林路上夜市真的很多美食，大新竹的朋友有空可以來這裡吃在地的小吃美食，應該不會讓你們失望啦！

在竹東喜歡吃鍋貼的朋友一定會想到這家廣東手工鍋貼水餃，脆皮的鍋貼大顆又多料，所以只要一開店就人潮滿滿呢！

廣東手工鍋貼水餃位置及停車方式

廣東手工鍋貼水餃位於竹東市場東林路美食街上，就在天主堂的旁邊，開車的朋友可以在附近圓環或公有停車場找位置停囉！

真的不誇張，最近小米再度回訪，一樣是剛開店就排滿滿的人潮！

不只是外帶，他們還有內用的位置，不管天氣好或下雨一樣可以內用，天氣好時就是露天～另外下雨他們就會拉開帳蓬遮風擋雨囉。

廣東手工鍋貼水餃菜單目錄搶先看

廣東手工鍋貼水餃也是開很久的攤位了，十多年前小米住二重埔時就蠻常吃的，雖然經歷這麼多年有漲價（物價升高也是沒辦法啦～）

點餐完畢建議可以取用辣椒醬油及辣油加醋配著吃有加分的作用。

外帶的朋友還有提供原味醬油及辣油包。

水餃及鍋貼都是當天現包現煮，看到他們從開店包到休息，感覺會包到手軟。

等待的過程是最痛苦的，每次只煮一鍋鍋貼，大家真的是排隊等著搶呢！每次打開蓋子時，總是鍋貼香噴噴引人流口水～～～

廣東手工鍋貼水餃心得分享

開動啦！這樣手滑一下才212元，真是平價美食，兩人分著吃也好飽飽啦！

韭菜鍋貼(一顆6元)及高麗菜鍋貼(一顆6元)，每顆又大又飽滿，加上金黃色的外表，光看就流口水了。像這樣煎到有脆皮的口感，對喜歡吃脆皮鍋貼的朋友應該會很喜歡。

建議大家可以先吃原味不沾醬，在酥脆的外皮下，有滿滿的餡料，韭菜的味道比較濃香，高麗菜則是清爽脆甜，依個人喜好選擇囉！

以小米的喜好來說，比較偏愛他們的韭菜鍋貼，會讓人停不了口一顆一顆消滅。

要加重口味可以沾辣油加醋試看看～

高麗菜及韭菜水餃一樣是每顆五元，SIZE一樣超大顆，這樣12顆60元吃完也挺飽的。

水餃建議沾點辣椒醬汁來吃味道會比較提昇！

水餃皮也蠻Q的，裡面的內餡一樣不會少，不喜歡有油的鍋貼可以試看看水餃唷！

酸辣湯(30元)，料也不算少，這次回訪酸辣的口味比較濃郁，配鍋貼最搭了！

牛蒡排骨湯(50元)，這是必推的湯品，湯頭是清甜順口又好喝，牛蒡的香氣有溶入湯頭裡面，再配熬煮入味的軟嫩排骨，是一道很超值的湯品！

旁邊也是老闆自己經營的廣東滷味，滷味挺入味的，很涮嘴～愛吃辣的朋友記得加辣喔！

廣東手工鍋貼水餃

地址：新竹縣竹東鎮東林路68號(天主堂旁)

電話：0928 502 593

營業時間：16:00~22:30(禮拜六公休)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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