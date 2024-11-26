網傳這家是竹北最強的泰式定食？主菜下飯份量多 打拋豬、椒麻雞腿都超推

「505 Thai 泰式定食」是竹北超人氣且在地多年的泰式料理餐廳，小米在多年前就品嚐過，但沒有分享到。最近要收集新竹縣市泰國料理懶人包，所以再度來訪囉！

定食最低只要200多元，有一個主菜、三個小菜、一碗湯品和白飯，可續一次白飯 ，而且主菜份量多，像是打拋豬整整一大盤，椒麻雞腿也超大片的！多人聚餐的話可以點四人合菜，一人約400多元並不貴～喜歡泰國料理的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

505 Thai 泰式定食-位置及停車方式

505 Thai 泰式定食位於竹北中正東路的天橋下。從中華路過來的朋友，右轉中正東路就可以看到他們了。

開車的朋友可以把車停在天橋下或農會的收費停車場。

505 Thai 泰式定食-環境介紹

候位區很有泰式風情，有泰國招牌的嘟嘟車裝飾。

用餐空間共有兩層樓，有2人桌，人多也可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題。目前沒有提供訂位服務，建議大家想吃得提早來排隊喔！店內裝潢很有網美風，上方還有白雲形狀的燈飾，在這邊拍照挺不錯的。

505 Thai 泰式定食-菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！主菜可以單點或選擇定食，定食附三個小菜、一碗湯品和白飯。還有炒青菜、炸物可以單點，就看個人喜好啦！

人多的話還可以點合菜，有兩人、四人和六人合菜。

餐具和開水就自行取用啦！

有點月亮蝦餅的朋友記得要來取沾醬喔。

505 Thai 泰式定食-用餐心得分享

來開動吧！今天跟小彤和阿群來品嚐他們愛的泰國菜，才點三份定食就放滿整桌，最後我們吃不完還打包呢。

打拋豬肉定食(260元)除了有超大盤的打拋豬，還有炸花枝丸、胡麻醬小黃瓜和厚切月亮蝦餅。只有打拋豬定食的白飯附一顆荷包蛋，可免費續一次白飯喔！

月亮蝦餅超厚的，一口咬下Q軟彈牙，蝦香味挺濃郁的，搭配泰式酸辣醬解膩又開胃。

光吃月亮蝦餅就很下飯了。

打拋豬一上桌香氣撲鼻～由豬絞肉、九層塔、長豆和辣椒拌炒而成，色香味俱全。打拋豬肥瘦比例剛好，鹹甜帶辣的滋味很開胃～

光是打拋豬搭配白飯就可以吃三碗白飯了。

椒麻雞腿定食(280元)的小菜有炸蛋佐泰式酸辣醬，很下飯喔！

無骨的椒麻雞腿超大片的，比鍋子還大了。

無骨的雞腿食用上很方便，肉質軟嫩，加上微辣的醬汁也是下飯的狠角色。

小彤最喜歡吃椒麻雞腿了～

紅咖哩雞腿定食(290元)屬於小辣的口味，無法做不辣喔！

紅咖哩挺濃郁的，光是醬汁就可以吃一碗白飯了。

雞腿一樣是無骨的，有軟酥的口感，沾上醬汁風味更棒喔！

最後我們加點了摩摩渣渣(90元)顏色很繽紛，甜蜜蜜的滋味很適合作為飯後甜點。

以上是我們的心得分享，505 Thai 泰式定食多年後回訪，口味上跟之前差不多～主菜都非常下飯，喜歡吃泰式料理的朋友推薦給你們。

505 Thai 泰式定食

地址：新竹縣竹北市中正東路505號

電話：03 656 5051

營業時間：週二至週六 11:00-14:00,17:00-21:00

粉絲團：505 Thai 泰式定食

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」