爆炸多！ 新竹「侘本食堂」創意炒飯專賣 炒飯上鋪滿滿魚卵 像火山噴發一樣

這家「侘本食堂」有滿滿魚卵像火山噴發一樣爆炸多的炒飯。店家專賣各式創意炒飯，以台式醬油炒飯為主搭配各式食材，有火山魚卵炒飯、烏魚子炒飯、客家鹹豬肉炒飯和馬祖酒糟豬炒飯等等。還有哪些特色炒飯呢？快跟著小米一起去看看吧。

侘本食堂位置及停車方式

侘本食堂位於公道三路，靠近延平路一段。附近有很多停車格，對開車的朋友來說挺方便的～

侘本食堂環境介紹

裝潢帶有日式風格，乾淨明亮，用餐起來挺舒適的，店家還有提供冷熱開水給客人自行取用～

前方是煮食區，可以看到年輕老闆戴著耳機炒飯，不知道跟著音樂的節奏，炒出來的飯是特別好吃嗎？

小米看到布簾上的字超有感覺的，「吃飯時間不談減肥」！別跟我說炒飯熱量高啦！

侘本食堂菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！炒飯最低70元起，除了基本款，還有火山魚卵炒飯、烏魚子炒飯、客家鹹豬肉炒飯和馬祖酒糟豬炒飯等創意口味。

店內炒飯皆為黃金比例，不提供「不要蔥」、「不要胡椒」、「牛肉改豬肉」等客製服務。有個性的老闆煮的東西應該都很好吃吧！

侘本食堂用餐心得分享

來開動吧！今天跟晴晴兒和小玉來用餐，其實小米之前就想要前來品嚐，但一直沒空。這次剛好去參加巨城的角鬥士健身館『新竹縣市民免費體驗30天』活動，運動完就前來品嚐炒飯啦！

餐點以台式醬油炒飯為主搭配各式食材，如果不喜歡醬油炒飯的朋友可以點馬祖紅糟豬炒飯。

火山魚卵炒飯(150元)滿滿的魚卵就像火山噴發後的熔岩噴泉一樣，另外有兩隻手撥鮮蝦，並不是一般泡水的蝦仁喔！

老闆娘用料一點都不手軟！

基底是偏鹹香的醬油炒飯，加入高麗菜一起拌炒～炒飯粒粒分明的口感，帶有高麗菜的脆度，加上爆漿的魚卵超過癮的，而且店家給的魚卵超多，以150元來說真的不貴，手撥鮮蝦有鮮甜彈牙的口感，喜歡吃魚卵炒飯的朋友不能錯過。

客家鹹豬肉炒飯(100元)小米還挺喜歡的。

一樣以醬油炒飯為基底，加上客家鹹豬肉，嫩嫩又有脆度的口感，跟炒飯結合挺有特色的。

本來想要點紹興酒香豬炒飯，但這個口味太常吃了，所以點了馬祖酒糟豬炒飯(90元)。飯粒淡淡的粉色很吸睛，吃起來有酒香和酒糟甜味，加上軟嫩的豬肉絲，喜歡這一味的朋友不妨嚐看看。

愛吃辣的朋友可以點馬XO醬海鮮炒飯(110元)，以醬油炒飯為基底，配料有大隻的手撥鮮蝦和魷魚圈。

海鮮挺新鮮的。

炒飯帶有小辣的口味，鮮香十足，愛吃辣的朋友不能錯過。

最後是日式味噌湯(20元)屬於偏鹹的口味～喜歡清淡口味的朋友就自行考量要不要點啦！小米覺得吃炒飯配冰水是最完美的搭配。

以上是我們的心得分享，喜愛吃醬油炒飯的朋友不能錯過侘本食堂～炒飯粒粒分明的口感，醬香十足，加上各式特色食材，推薦給喜歡吃炒飯的朋友喔！

侘本食堂

地址：新竹市北區公道三路42號

電話：0979 291 281

營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:00(週日公休)

粉絲團：侘本食堂

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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