桃園人掃貨！國民三明治快閃台茂 限定「肉鬆起司三明治」限量必搶 夯品「國民酥酥、角角餐包」統統有
國民三明治降落桃園台茂！三明治專賣名店「洪瑞珍」即日起快閃桃園台茂購物中心，現場不僅買得到北斗限定口味，還有台茂限定「肉鬆起司」、珍珠糖小泡芙、國民酥酥等美味單品。桃園人把握機會買好買滿，早餐點心都有著落了。
不只在台灣，同樣紅遍日韓的國民三明治「洪瑞珍」即日起至11/27快閃桃園台茂購物中心B2，現場有蛋沙拉、鮪魚起司、草莓、藍莓等超多鹹甜口味可以選擇，更有台茂限定的「肉鬆起司三明治」限量販售，以及珍珠糖小泡芙，呼叫桃園吃貨來掃貨。
快閃期間，來店加Line好友即贈「洪瑞珍沙琪瑪」1個、三明治+茶/點心組合優惠價150元、單筆消費滿300元可抽驚喜扭蛋1次等優惠活動，涮嘴美味的「國民酥酥+角角餐包」也有特價，想吃的統統能一次帶走。
洪瑞珍三明治 台茂快閃店
快閃期間：即日起～11/27
地址：桃園台茂購物中心B2F（桃園市蘆竹區南崁路1段112號）
營業時間：週一至四11:00-22:00、週五至日10:30-22:30
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