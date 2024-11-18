漫步雲霧飄渺巨木原鄉　坐擁山林舒泡天然美人湯

【圖／文：行遍天下】

經過曲折河谷、層巒環繞的北橫，拉拉山國家森林遊樂區坐擁千年巨木林，終年雲霧繚繞，動植物生態豐富。登山健行後在羅浮溫泉舒泡天然溫泉美人湯，最是療癒！當晚慵懶入睡拉拉山青山雲深不知處，臨別前不忘造訪最美祕境咖啡，在角板山登高尋幽享仙境美景。





千年巨木森林 拉拉山國家森林遊樂區

2023年開園的拉拉山國家森林遊樂區前身為達觀山自然保護區，是首座由在地部落居民發起、攜手林業保育署成立的國家森林遊樂區，歷經修整後升級為第19座國家森林遊樂區。全區海拔介於1,500公尺至2,130公尺，位處中海拔霧林帶，國寶級的參天紅檜、台灣扁柏形成了千年巨木群，有編號的檜木巨木有24株、沒編號則多達近百株！「台灣10大巨木」中，前6名除了第1名在阿里山，其他5名都在拉拉山，以24號樹齡1495年為最。

此地的泰雅族上巴陵部落「Balung」為「檜木」或「巨大的倒木」之意；而「拉拉」為泰雅族語「R'ra」音譯，有「美麗的」、「讚嘆的」、「眺望、守望」等意，而拉拉山的logo是由巨木祖靈之眼與雲霧雲海所組成。全世界僅1%的森林為霧林，想要深入認識拉拉山巨木森林的前世今生、環境及植物特色，可參加「拉拉山霧林漫步」專業解說導覽，深度認識千百年的天然檜木霧林。

DATA

地址：桃園市復興區華陵里13鄰巴崚205號

電話：03-391-2456

網址：recreation.forest.gov.tw

時間：06:00-17:00（僅除夕休園一日）

票價：全票150元、半票75元。另有「拉拉山霧林漫步」解說導覽服務每人200元，即日起至12月優惠每人150元（不含遊樂區門票及計程車接駁費用）須於活動日提前一個月預約報名





北橫美人湯 羅浮溫泉

「羅浮溫泉」素有「北橫美人湯」美名，設有溫泉池、賞景池、藥浴池、SPA池、兒童池、冷水池等6池戶外大眾湯，進入湯池需穿著泳裝、戴泳帽，四季都有不同的享受，而最吸引無數遊客來此的首推天然溫泉，滋潤療癒的100%碳酸氫鈉泉色澤透明略顯乳白，無臭無味，富含鈉、鐵等多種微量礦物質，使肌膚咕溜細柔。在群山環伺下享受露天溫泉SPA，白天賞藍天翠巒，夜晚觀星攬月，羅浮溫泉鄰近角板山、小烏來風景區、東眼山以及拉拉山森林遊樂區，登山健行揮汗後，放鬆泡湯是最棒享受！

DATA

地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140之1號

電話：03-382-2062

時間：10:00-20:00（週二休）

網址：www.lovehotspring.tw

票價：全票300元、優待票180元。即日起至9月底，兒童票90元、每週五穿比基尼免費入場、當月壽星免費入場、小烏來門票全額折抵





慵懶入睡 拉拉山達觀農莊民宿

拉拉山達觀農場民宿位於上巴陵，坐落於青山雲深不知處的鄉村風情小木屋，盡攬拉拉山與卡拉溪谷美景，坐享群山、雲霧、夕照的北橫好風光！農場民宿距離拉拉山國家森林遊樂區僅4.7公里，地理位置極佳。園區內種有紅檜、柳杉等，還有繞一圈10分鐘的祕境步道，後山為果園，人稱「陳爸爸」的農場老主人正是最早將水蜜桃引進拉拉山的人。民宿提供2至8人房，皆以原木打造，部分客房設有可欣賞山景的陽台，以最佳視野貪戀雲海森情。營造狩獵鄉村風的全景餐廳供應美味早餐，農場並設有山景露台、露天咖啡座、燒烤區、休息區，還是寵物友善民宿呢！

DATA

地址：桃園市復興區上巴陵神木路189號

電話：03-391-2212、0981-536461

網址：www.dkhotel.com.tw

時間：入住15:00後；退房翌日11:00前





角板山登高眺賞 森鄰水岸景觀咖啡館

角板山宛若鑲嵌在北橫公路上的綠寶石，「森鄰水岸景觀咖啡館」隱匿於角板山公園下方，坐擁大漢溪彎道絕美峽谷、新溪口吊橋、溪口台地等無邊景致，泰雅族老闆巧手打造風情小木屋，並以繽紛植栽妝點，更在露天座位區架設起峇里島風的茅草傘區，還在最佳賞景點特設拍照專區，坐擁夢幻峽谷風情，吸引無數網美打卡、美拍。五星級的景觀，餐點也在水準之上，除了中西式料理，亦提供豐富的飯麵、鬆餅、飲品，廣受大好評！招牌碳烤香草豬肋排軟嫩入味，鹹香下飯！泰式檸檬蒸魴魚吃得到魚肉的鮮嫩，佐上酸甜泰式醬汁好開胃！民歌手出身的老闆不時規劃現場演唱炒熱氣氛，店裡除了網美盪鞦韆還特別打造哺乳育嬰室，超級貼心。

DATA

地址：桃園市復興區澤仁里一鄰2號（GPS導航桃園市復興區中正路57號，對面巷子進入再5分車程）

電話：03-382-2108 10:00-19:00，週二休

FB：森鄰水岸景觀咖啡館

備註：12:00前可預約，12:00後不開放預訂，只能現場候位





行遍天下 走訪台灣美景

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