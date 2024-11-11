耶誕版「華泰名品城」來了！超過40攤耶誕市集，還有1.7公里隧道美拍打卡
耶誕節要來了！華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將於11月22日至明年1月1日推出免費入場的聖誕市集，打造一場超吸睛的冬日慶典。市集分為三大主題展區，讓遊客彷彿走入聖誕奇幻國度。首先，一期區域被打造成聖誕老人的禮物工廠，充滿溫馨的節日氛圍。接著，二期區域以夢幻光雕燈飾佈置成聖誕包裹配送站，是拍照打卡的熱門地點。而三期則設計為「店到店」聖誕節版，讓人享受沉浸式購物體驗。
這次的聖誕市集不僅提供應景好物，還有多達48攤的美食攤位。遊客可品嚐多樣化的美味佳餚，從甜點到異國料理，應有盡有，滿足各種口味需求。華泰名品城精心挑選了節日限定商品與聖誕裝飾，讓人可以一邊享受美食、一邊挑選節慶禮物，體驗聖誕節濃厚的溫馨氛圍。
最引人注目的莫過於1.7公里長的「聖誕捕夢網燈海隧道」，上百萬盞暖黃燈泡照亮夜空，並營造出雪花飄落的浪漫景象，成為拍照留念的最佳背景。華泰名品城今年的聖誕市集無論是購物、品味美食還是打卡拍照，都是今年冬季不可錯過的熱門活動。
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