耶誕版「華泰名品城」來了！超過40攤耶誕市集，還有1.7公里隧道美拍打卡

聖誕節要來了！華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將於11月22日至明年1月1日推出免費入場的聖誕市集，打造一場超吸睛的冬日慶典。市集分為三大主題展區，讓遊客彷彿走入聖誕奇幻國度。首先，一期區域被打造成聖誕老人的禮物工廠，充滿溫馨的節日氛圍。接著，二期區域以夢幻光雕燈飾佈置成聖誕包裹配送站，是拍照打卡的熱門地點。而三期則設計為「店到店」聖誕節版，讓人享受沉浸式購物體驗。

2024-11-11 12:01