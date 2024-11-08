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「2024苗南耶誕系列活動」點燈了！四大打卡點一次看還有燈光show超華麗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／苗栗縣政府提供
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「2024苗南耶誕系列活動」正式點亮囉！今年苗栗不僅讓你提前感受濃厚聖誕氛圍，更提供四大亮點燈區，讓你每一刻都能拍出美照。即日起至12月31日，位於苗栗縣政府第一、二、三辦公大樓及青年創業指揮部前的「好客燈區」、「太空火箭燈區」、「泡泡燈區」與「築夢聖誕燈區」將閃耀夜空，每一區都有專屬燈光秀，定時上演華麗光影盛宴，每天晚上6點到9點點燈，每小時還有兩分鐘的精彩燈光表演，讓你一次滿足拍照與打卡需求！

圖／苗栗縣政府提供
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燈區設計風格獨特，象徵客家文化、宇宙探索、童趣泡泡及建築美學，處處皆是打卡亮點。其中，「好客燈區」展示由東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作的兩座鋼鐵藝術品——張子隆的「舞」和邱梁城的「如光漫漫」，以細緻工藝展現鋼韻之美，讓人感受藝術與聖誕氛圍的完美融合。此外，每個燈區的專屬燈光秀也特別為聖誕增添浪漫氛圍，令人目不轉睛。

圖／苗栗縣政府提供
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每週末還有不同主題活動，讓苗栗聖誕更添熱鬧。11月9日的「奇幻耶誕夜」、11月16日的「聖誕狂舞派對」，以及接連的「客家藝文嘉年華」、「志工音樂夜」、「親子夜」等活動，讓大小朋友盡情享受節慶氛圍。12月20日壓軸登場的「2024苗栗市耶誕音樂晚會」將以音樂和歡笑為聖誕季畫上完美句點，歡迎前來苗栗開啟你的夢幻聖誕之旅！

圖／苗栗縣政府提供
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