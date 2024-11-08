「2024苗南耶誕系列活動」點燈了！四大打卡點一次看還有燈光show超華麗

你是否也是浮誇美食的愛好者，喜歡那種視覺與味覺雙重爆發的餐點呢？這次RG特派員找的這幾家店，絕對讓你驚艷！從中壢人氣超高的「好滋味麵館」滿到看不到麵的蛤蜊麵，到平鎮爆量30隻蝦的「橙私廚」炒飯，再到創意十足的「頑餅」鹽酥雞起司車輪餅，每一道餐點都充滿驚喜。還有火紅的「陳記鹽酥雞」，隱藏版口味的雞排包滿干貝、蝦仁，讓你每一口都沉浸在海陸的美味中！這些桃園浮誇美食，絕對讓你大呼過癮，快來一探究竟吧！

2024-10-31 11:01