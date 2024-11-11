快訊

帶長輩出國是惡夢？她列10守則請媽媽宣誓 網讚超實用

台海最後空戰疑雲 誰的話可信？蔣中正日記提供答案

家長成霸凌孩子第一人 教育先學會情緒管理

跟著旅遊達人溫士凱逛傳統市場　客家生活感的美味小天地

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美食家小檔案｜溫士凱

出身竹東的道地客家人溫士凱，兼具美食旅遊達人、作家及廣播金鐘獎主持人及文創美學講師等多重身分，以豐富的經歷和國際視野，推廣多元美旅文化。

一早人聲鼎沸，熱鬧非凡的「竹東中央市場」，是個近一甲子，歷史悠久的傳統市場。隨著人氣程度，市場也不斷的向外擴展，陸陸續續匯集近500個新舊攤商，向仁愛路、東寧路、商華街等地延伸，堪稱全台最大的客家市場，也是竹東及周邊鄉鎮的重要交易中心。在這裡，日常生活、吃喝玩樂的各種商品應有盡有，從新鮮肉品漁獲、蔬果、客家醃菜、服飾、玩具，到各式客家粄食與點心，都能在這裡找到。來到竹東中央市場不僅能體驗濃厚的人情味，還能品嚐到正宗的客家美食。

竹東出生的溫士凱，小時候老家就在竹東中央市場前兩條巷子裡。他回憶到，市場對溫家就像是一個大冰箱。家裡不會囤食材，媽媽每天都會到市場上採買當日最新鮮的。溫媽媽從小也常帶著溫士凱一起上市場尋美食，溫士凱笑說，媽媽買菜時就把我放在麵店吃麵，我都知道哪家好吃、哪個能買。這樣的童年日常，一直到現在沒出國工作的週末，都維持一定會回竹東陪媽媽上市場的習慣，造就他對美食獨特敏銳度與視角，同時也對竹東中央市場有著特別深厚的情感。但說是市場，這裡更像是溫士凱從小的遊樂園，從大同國小、仁愛路或商華街等，每個巷弄穿來穿去，都能走到市場裡他熟悉的好味道。像是保留好味道、傳承三代的李記米苔目；油鍋翻騰炸的酥脆的「點心」魏記婆菜，還有堅持傳統製程的張記客家牛汶水，都是溫士凱與家人的心頭好！

　

李記米苔目 飄香60年米食經典風味

早年溫媽媽上市場時會將小溫士凱暫放在麵攤上吃麵，自己則快速穿街走巷把食材一起購足，也造就他對竹東市場美食如數家珍，同時更知道哪些攤保留傳統味道、而哪些攤子二三代接手後，味道變了。溫士凱說，比如經典客家米食的李記米苔目，雖然第三代已加入經營行列，但味道始終如以前吃過一般，這裡的米苔目跟一般北部或南部常見的湯米苔目不同，為方便吃或打包做成乾的。頭家娘在鐵板上快速翻炒米苔目、豆芽菜與韭菜，加上些許醬油和油蔥酥，最後淋上肉燥，令人食指大動的客家庶民美食即可上桌。除了鹹味的炒米苔目，還有甜的標配版米苔目綜合冰，加上綠豆、粉圓等，鹹甜各有擁護者。

DATA

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路312號

電話：0910-296-578

FB：李記米苔目

時間：07:00-13:30、06:30-12:30、06:30-13:00，無固定公休

　

魏記客家婆菜 祭祀、過節客家小點心

「婆菜」是什麼呢？客家話「婆」是炸和浮的相關語，發音亦相同。而婆菜這種料理是以炸製為主，因此命名。傳承到第三代的「魏家婆菜」每日清晨3點半，魏媽媽與兒子就開始刨紅蘿蔔、地瓜絲、調製麵糊等備料，準備炸婆菜，每一個步驟都十分熟練。這裡也是溫家常常光顧的點心攤。溫士凱回憶起小時候逢年過節或祭祀時，媽媽常用地瓜、九層塔或香菜等，和地瓜粉與麵粉再加點糖調製的麵糊裹住蔬菜炸成的美味點心，就算冷了麵衣仍保持脆感，讓人一口接一口，意猶未盡。

DATA

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路310巷29號

時間：05:00-11:00，無固定公休

　

張記美食 兒時想念的客家傳統點心

早期的竹東和北埔一帶以務農和種茶為主，農忙時期，阿婆經常挑著扁擔將米食點心送到田裡給辛苦的農人。「牛汶水」就是其一，溫士凱小時候經常陪著阿婆將其送到茶園給阿公。這道點心的製作過程是將客家麻糬「粢粑」搓圓後壓扁，然後在中間壓出凹痕，最後浸入由黑糖和老薑製成的糖水中。因為麻糬在黑糖薑汁中泡的樣子像水牛在泥水裡嬉戲，因而得名。位於竹東市場的張記美食仍然依循傳統手工製作，每一步從選米到熬煮都是純手工操作。今年，溫士凱推薦的張記美食河南手工扯麵牛汶水更是入圍2024年第二屆500碗（第一碗入圍）肯定，繼續傳承著這道香甜又有飽足感的客家點心。

DATA

地址：新竹縣竹東鎮信義路157號

電話：0932-288-585

時間：10:00-14:00、17:00-21:00，不定期公休

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

地瓜 客家 美景

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

2024台南客家藝術節 豆子劇團「搗蛋王子」演出於善化登場

颱風康芮逼近 高市客家集團婚禮延至12/7舉行

苗栗市風箏文化暨客家美食節今登場 無風悶熱放飛不易

向下紮根客家文化 花蓮成立首支客家幼童軍團

相關新聞

耶誕版「華泰名品城」來了！超過40攤耶誕市集，還有1.7公里隧道美拍打卡

聖誕節要來了！華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將於11月22日至明年1月1日推出免費入場的聖誕市集，打造一場超吸睛的冬日慶典。市集分為三大主題展區，讓遊客彷彿走入聖誕奇幻國度。首先，一期區域被打造成聖誕老人的禮物工廠，充滿溫馨的節日氛圍。接著，二期區域以夢幻光雕燈飾佈置成聖誕包裹配送站，是拍照打卡的熱門地點。而三期則設計為「店到店」聖誕節版，讓人享受沉浸式購物體驗。

跟著旅遊達人溫士凱逛傳統市場　客家生活感的美味小天地

一早人聲鼎沸，熱鬧非凡的「竹東中央市場」，是個近一甲子，歷史悠久的傳統市場。隨著人氣程度，市場也不斷的向外擴展，陸陸續續匯集近500個新舊攤商，向仁愛路、東寧路、商華街等地延伸，堪稱全台最大的客家市場，也是竹東及周邊鄉鎮的重要交易中心。

就是要慢遊！ 苗栗山城2天1夜慢活行旅 在地美食、美拍賞景、祕境探幽山野遊

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，介紹讀者最熱門的山野二日遊。探訪空靈神仙谷、秘境冷泉，熱門打卡景點浪漫美拍，大啖美味客家菜，苗栗就是要慢活、慢遊！

「2024苗南耶誕系列活動」點燈了！四大打卡點一次看還有燈光show超華麗

「2024苗南耶誕系列活動」正式點亮囉！今年苗栗不僅讓你提前感受濃厚聖誕氛圍，更提供四大亮點燈區，讓你每一刻都能拍出美照。即日起至12月31日，位於苗栗縣政府第一、二、三辦公大樓及青年創業指揮部前的「好客燈區」、「太空火箭燈區」、「泡泡燈區」與「築夢聖誕燈區」將閃耀夜空，每一區都有專屬燈光秀，定時上演華麗光影盛宴，每天晚上6點到9點點燈，每小時還有兩分鐘的精彩燈光表演，讓你一次滿足拍照與打卡需求！

來忠貞市場吃泰國味！脆皮豬拿來炒芥蘭　泰式河粉才80元

udn走跳美食／艾瑪 這次來中壢忠貞市場不吃米干！這間泰國人開的泰國小吃評價4.5顆星，阿奈泰式小吃都是泰國員工，走進感覺特別泰，除了常見泰式涼拌 菜、打拋豬與檸檬魚，人氣TOP 月亮蝦餅8片只

週末河粉可賣到1700碗！ 越南網紅Adam Quy開的亞當貴越南河粉 二樓還有異國風咖啡/音樂酒吧

udn走跳美食／艾瑪 想吃東南亞料理來桃園後站就對了！一整排街邊店給你選！還有越南網紅Adam Quy亞當貴開的店，整間都是外籍員工，來這吃飯感受到滿滿異國風，用餐環境挺乾淨，想喝咖啡就坐二樓，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。