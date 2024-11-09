就是要慢遊！ 苗栗山城2天1夜慢活行旅 在地美食、美拍賞景、祕境探幽山野遊

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，介紹讀者最熱門的山野二日遊。探訪空靈神仙谷、秘境冷泉，熱門打卡景點浪漫美拍，大啖美味客家菜，苗栗就是要慢活、慢遊！

Day1 行程建議

神仙谷→四十二份湧泉生態園區→橙香森林→桐花村客家料理

來到苗栗「慢城南庄」請大口森呼吸！神仙谷由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪匯流切割而成壯觀的峽谷、瀑布景觀，站上吊橋可將神仙谷的美景盡攬入懷，大自然的鬼斧神工令人讚嘆。而四十二份湧泉自然生態園區為南庄另一處秘境，位於蓬萊溪上游的四十二份部落，為一隱密森林湧泉步道，水溫終年維持在攝氏18°C，沁涼清新！自然生態步道平穩好走，可輕鬆探訪水漾森林沿路豐富的動植物生態、生態池和湧泉，夢幻翡翠綠色的冷泉吸引無數旅人前往美拍。

▲神仙谷（圖片提供：參山國家風景區管理處）

▲四十二份湧泉自然生態園區（攝影：水靜葳）

橙香森林亦為IG熱門打卡景點，全年度開放的橘子農場景觀餐廳不只採果季節，平日也提供用餐、下午茶、景觀拍照、手作課程，園區規劃有橘子園、拍照區、玻璃屋景觀區，超多讓人少女心爆發的美拍景點，像是：橘子隧道、橘子玻璃屋等等，成為家庭出遊、情侶約會好去處。來到客家庄必吃美味客家料理！苗栗三義知名餐廳桐花村客家料理是薰衣草森林旗下的客家菜品牌，曾榮獲客家小炒全國爭霸賽初賽冠軍！客家土雞、梅干扣肉、客家小炒、腐乳高麗菜、紫蘇冰梅熘魚排都是必吃招牌菜。

▲橙香森林（圖片提供：橙香森林）

▲桐花村（圖片提供：桐花村FB）

Day2 行程建議

龍騰斷橋→鯉魚潭水庫觀景台→花露農場→雲也居一休閒農場

苗栗三義人氣打卡景點龍騰斷橋又稱魚藤坪斷橋，因歷經大震而成為紀念古蹟的老舊紅磚拱橋散發獨特廢墟美感，南段秘境和北段擎天殘柱各具特色！續訪鯉魚潭水庫觀景台賞美景，苗栗鯉魚潭水庫位於三義鄉大安溪支流景山溪上游，一庫相連三義、卓蘭、大湖等鄉鎮，具有全台灣唯一的鋸齒堰溢洪道，園區內規劃有觀景步道及觀景台，站上觀景台可將園區美景一覽無遺。

▲龍騰斷橋（攝影：田欣雲）

飽賞山光水色後接著來賞花繽紛樂！超人氣的花露農場位於壢西坪休閒農業區，除了是苗栗最早可以賞到繡球花的景點，一年四季輪番上陣各種繽紛花卉，加上精心布置的美拍場景、裝置，超級吸睛！還可在精油博物館體驗精油蒸足療，雨林部落品嚐特色花卉餐點、玫瑰花淇淋，美景美食超Chill！苗栗薑麻園的雲也居一休閒農場以美味的薑麻主題料理遠近馳名！堅持友善農法栽種，不但有提供老薑、桃李、草莓、南瓜等作物採收活動，還推出農村廚房體驗，運用客家人的烹飪智慧，帶領遊客透過活潑的田間導覽、採集當季生產的食材，親手煮出一桌美味的在地料理。

▲雲也居一農場（圖片提供：台灣休閒農業發展協會、雲也居一農場）

▲花露休閒農場（圖片提供：台灣休閒農業發展協會、花露休閒農場）





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