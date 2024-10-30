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新竹一日遊放鬆必去景點TOP 3！甜點、寵物咖啡、運動全方位打擊壓力

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

最近壓力很大嗎？來一場新竹打擊壓力大作戰吧！這次帶你探訪新竹的三大解壓熱點：格林小鎮甜點吃到飽、朝日咖啡的萌寵陪伴，還有大魯閣棒壘球保齡球館的運動挑戰。無論是透過美食、與動物互動，還是運動釋壓，都能讓你在這個活力四射的城市中找到心靈的平靜，讓壓力瞬間瓦解。快來享受專屬於你的紓壓一日遊吧！

新竹一日遊｜格林小鎮｜甜點吃到飽天堂

超級適合甜點控的「格林小鎮」在新竹絕對是放鬆必去的好地方～每週五至週日開放，甜點櫃裡滿滿的水果塔、奶酪和季節限定的草莓甜點，讓人看了超心動！不只有甜點，套餐還包含義大利麵、披薩和沙拉等主餐選擇，再加上自助吧有雞湯、濃湯、哈根達斯冰淇淋，真的是滿滿的幸福！在這裡可以隨心所欲地大口吃大口笑，忙碌的日子裡來這裡絕對可以充電一波！

圖／ReadyGo
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營業資訊

地址：新竹市東區自由路27巷43號

電話：0916-300149

營業時間：週五至週日 11:30-17:50

新竹一日遊｜朝日咖啡｜新竹的動物療癒天堂

「朝日咖啡」可是隱藏在新竹巨城附近的寶藏咖啡廳，超療癒！進門就被那群可愛的貓咪和狐獴迷住了～一邊享受爆米花拿鐵、青梅果醋氣泡水等創意飲品，一邊和店裡的毛孩子們互動，壓力瞬間蒸發啦！店裡除了非常乾淨衛生之外，甜點的部分也完全不馬虎！每樣都讓人一試成主顧。來到這裡簡直像在動物園裡度過超chill的下午，放鬆心情首選～

圖／ReadyGo
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披薩和肉桂捲更是讓人一試成主顧，這驚人的美味你絕對不能錯過！飲料上還有超級可愛的印花，快來這裡跟超可愛的貓咪以及狐獴度過一個下午～

圖／ReadyGo
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營業資訊

地址：新竹市東區民生路170巷13號

電話：0351-52299

營業時間：11:00–19:00（周一公休）

新竹一日遊｜大魯閣棒壘球保齡球館｜運動解壓新熱點

位於新竹巨城購物中心8樓的大魯閣棒壘球保齡球館，真的超適合來這裡一邊揮棒、一邊打保齡球解壓一下！不管是初次來玩還是老手，這裡設施超新穎～棒壘球區特別推薦，初學者也能輕鬆上手！還有保齡球和飛鏢等遊戲區域，簡直是個人放鬆和朋友聚會的最佳選擇！快來體驗這裡的運動樂趣，揮灑汗水，徹底釋放壓力吧！

圖／ReadyGo
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營業資訊

地址：新竹市東區中央路229號8F

電話：03-6238085

營業時間：平日、星期日：11:00–21:30，星期五、星期六：11:00–22:00

新竹不僅有甜點吃到飽的美食選擇，還有與動物互動的咖啡館和多元的運動場所，適合想要透過美食、動物或運動來釋放壓力的朋友。不妨利用週末，來一場「新竹打擊壓力大作戰」吧！

延伸閱讀>>影｜新竹一日遊｜老宅咖啡廳、手作編織工作室、喝茶吃魚，到新竹也有藝術之旅！

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