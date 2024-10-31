超浮誇海鮮痛風餐！4家必收藏桃園CP值美食推薦

你是否也是浮誇美食的愛好者，喜歡那種視覺與味覺雙重爆發的餐點呢？這次RG特派員找的這幾家店，絕對讓你驚艷！從中壢人氣超高的「好滋味麵館」滿到看不到麵的蛤蜊麵，到平鎮爆量30隻蝦的「橙私廚」炒飯，再到創意十足的「頑餅」鹽酥雞起司車輪餅，每一道餐點都充滿驚喜。還有火紅的「陳記鹽酥雞」，隱藏版口味的雞排包滿干貝、蝦仁，讓你每一口都沉浸在海陸的美味中！這些桃園浮誇美食，絕對讓你大呼過癮，快來一探究竟吧！

超浮誇桃園美食｜好滋味麵館

如果你是蛤蜊的狂熱愛好者，那「好滋味麵館」絕對會讓你心跳加速！這間位於中壢的小吃店以浮誇的蛤蜊拉麵聞名，端上一碗麵，竟然幾乎看不到麵條！蛤蜊堆得像小山一樣，真的是多到讓你眼睛發亮。每一顆蛤蜊都鮮甜飽滿，湯頭則是濃郁的海鮮湯味，喝一口你就能感受到那股滿滿的鮮美，彷彿來到了海邊大啖海鮮。

圖／ReadyGo

麵的口感也不馬虎，煮得剛剛好，不會過軟，搭配著蛤蜊的鮮味，真的是吃到停不下來。更誇張的是，這樣一碗誇張的蛤蜊麵只需要百元，CP值真的高得嚇人！不誇張，光是數蛤蜊都能數到手軟，這麼浮誇的麵，你怎麼能錯過呢？來桃園中壢，記得一定要來「好滋味麵館」挑戰這場蛤蜊盛宴！

好滋味麵館｜營業資訊

地址：桃園市中壢區福德路90-1號

電話：03-4555622

營業時間：週二至週日：11:00-14:00、17:00-20:00、週一公休

超浮誇桃園美食｜陳記鹽酥雞

看過「陳記鹽酥雞」的招牌雞排，你真的能不心動嗎？這家位於桃園中壢的攤位以浮誇的雞排聞名，尤其是明太子起司雞排和干貝蝦仁三星蔥雞排兩大明星款，讓人排隊排到天黑也願意等！那滿滿的明太子起司，每一口都是濃郁的牽絲，雞排肉厚實到像是吃了一頓大餐。更別提那干貝蝦仁三星蔥雞排，鮮甜的蔥花配上厚厚的雞排，撥開的瞬間，肉汁四溢，整個口感超豐富，絕對是海陸美味的最佳代表！

圖／ReadyGo

店家還會推出隱藏版口味，像是之前限量推出的蚵仔、絲瓜口味，每次推出新口味，都是一場味蕾的饗宴。店家營業時間短且只有四天，記得提早到，不然可能排隊三小時都吃不到喔！

陳記鹽酥雞｜營業資訊

地址：桃園市中壢區中園路100號

電話：0915-638-598

營業時間：週四至週日：14:00-18:00（週一至週三公休）

超浮誇桃園美食｜橙私廚料理

桃園平鎮的橙私廚料理推出了讓人目瞪口呆的浮誇痛風餐，絕對值得一試！首先，這裡的蝦爆炒飯讓人驚呼連連，選擇升級版有30隻蝦滿滿鋪在炒飯上，滿到連紙盒都蓋不住！炒飯口感粒粒分明，蝦子的鮮甜完全融入其中，再搭配上蝦頭熬煮的味噌湯，蝦味爆棚，絕對是海鮮愛好者的最愛。這樣的份量，兩個人吃完全沒問題，CP值爆表！！

圖／ReadyGo

還有另類浮誇的痛三天蚵仔飯，每口都能感受到蚵仔的鮮美滋味，搭配豆腐一起炒過後，味道更加豐富，讓你一吃就停不下來。這裡的所有海鮮食材都相當新鮮，真的是每一口都滿滿的海味，讓人欲罷不能。

橙私廚料理｜營業資訊

地址：桃園市平鎮區振平街86號

電話：0930-817-887

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-21:00禮拜一公休

超浮誇桃園美食｜頑餅爆料車輪餅

頑餅位於桃園中壢的這家車輪餅店，完全顛覆了傳統，結合了鹽酥雞、起司和車輪餅，帶來了一個意想不到的浮誇美食體驗！他們家的「起司鹽酥雞車輪餅」成了當地夜市的人氣王，每個車輪餅裡面都塞滿了三大塊現炸的鹽酥雞，再撒上滿滿的牽絲起司，咬下去那瞬間，鹹香與起司的濃郁味道瞬間爆發，令人驚艷。餅皮偏薄，剛好可以承托這些豐富的內餡，不會過於油膩，反而吃起來甜鹹兼具，讓人一顆就超有飽足感！

圖／ReadyGo

另外，除了鹽酥雞與起司的完美結合，還有其他口味如芋頭、爆漿起司等也非常值得嘗試。店家採用現點現做的方式，每顆車輪餅的製作都非常講究，從刷油到放料都顯得用心。由於用料實在、口味獨特，這裡的車輪餅不僅是當地人的最愛，還吸引了不少外地的遊客專程前來！

頑餅爆料車輪餅｜營業資訊

地址：桃園市中壢區實踐路66號

營業時間：16:00-22:00（週二公休）

電話：0925-201-126

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