美味程度是Next Level！全台首間北海道豚丼專門店　嚴選北海道F1和牛、屏東三元白豬

通常講到日式丼飯專賣店大家可能腦中首先浮現的都會是「吉Ｘ家」、「Ｘ屋」跟「ＸＸ家」這日本三大知名連鎖品牌，不過今天要分享給你們的是「五⽇市⼗勝豚丼」使用了更高檔的食材，豚丼的部份嚴選我們屏東思牧牧場高品質的「三元⽩豬」，另外店內還有兩款牛丼則是使用「⽇本北海道F1等級的和⽜」，然後米飯的部份選用口感Q彈又粒粒分明的「台東池上米（⾼雄139號）」，醬汁也是來自日本的獨門配方（業者從日本秘製完成後才空運來台），所以雖然價格是有比三大連鎖品牌的丼飯貴一些，但懂吃的老饕們絕對吃得出差異，當天我跟幾位吃貨朋友都吃到想把他們的醬汁整瓶帶回家呢。

「五⽇市⼗勝豚丼」是全台第一間主打北海道豚丼的專⾨店，地點就在中壢火車站的不遠處（從中壢火車站步行過來大約5分鐘），如果你們是中壢人的話，我說「它在火車站附近的光南大批發斜對面」，你們應該就知道位置了。

然後會開在中壢聽說是因為引進該品牌的台灣廠商本身是中壢人，所以就先在熟悉的地方試試水溫，我這土生土長的中壢吃貨也是一聽到這好消息就迫不及待想來吃它一波看看！

北海道的十勝地區畜牧業相當有名，我想現在台灣應該人人都曉得「十勝牛乳」就是高品質牛乳的存在吧？不過其實當地還有另外一樣在地名物就是「豚丼」，以純淨的豬肉配上獨家的醬汁再經過炭烤的烹調方式讓它成為在地農民們日常的補充體力與攝取營養的優質來源（那一帶因為比較不容易取得鰻魚或其他海鮮，所以主要都是在吃這種豬肉蓋飯），但因為那滋味太銷魂了，所以後來「北海道豚丼」也紅到日本各地去，有點類似我們台灣各縣市都吃得到「嘉義雞肉飯」的那種概念。

雖然日本各地都有各種不同品牌的北海道豚丼專⾨店，不過這間五日市十勝豚丼聽說是台灣的第一家，然後業者標榜以匠⼈精神結合⽇台⽂化理念，除了豬肉品種不同以外（台灣不能進口日本豬），其他整個風味都可以說是跟你們去北海道所吃到的豚丼會一模一樣。

前面提過這裡的豬肉是嚴選台灣國產冷藏⾁屏東思牧牧場三元⽩豬的五花及⾥肌部位，特⾊是瘦⾁多、背脂肪較薄，並堅持以冷藏運送確保⾁質柔嫩Q彈。（據說該品牌的日本社長試吃過很多台灣的豬肉，後來覺得這牧場的三元白豬最符合他理想的風味與口感）

菜單的部份提供給你們參考。（這價格都包含店內軟性飲料無限暢飲）

其實內容蠻單純的，上一頁是油脂比較豐富的豬五花，然後這一頁是比較精瘦的豬里肌，都可以加價升級為套餐，然後點餐方式是使用門口的自助點餐機喔～紙本菜單只是參考而已。（因為9月20日才剛開幕，所以近期其實還有菜單內容再微調的可能性）

如果你是屬於「小朋友才做選擇！我全都要」的那種個性的人的話，也有推出這種豬里肌加豬五花的盛合，而且有推出三種尺寸任君挑選唷～

針對比較沒那麼愛吃豬肉、平常比較偏好牛肉的顧客，他們也有推出「它媽夠兇丼」和「元祖腹⼠⼭」這兩款牛丼，名字都非常有氣勢說⋯⋯

當天中午我們吃貨團人數眾多，所以很浮誇地點了一大桌，幾乎要把菜單內全品項制霸了！！！

【⼗勝豚丼里肌 320元／中碗】

選⽤屏東思牧牧場三元⽩豬⾥肌部位，透過炭火炙燒香氣逼人，咀嚼時可以感受到肉汁的濃郁、醬料的惹味以及炭燒的香氣，讓人有越嚼越香的感覺，而且我最喜歡的是他們的醬汁拌飯一起吃真的是剛剛好的鹹度與甜度，不會像某些日式餐廳的拌飯醬汁吃起來那麼膩口。

【⼗勝豚丼五花 320元／中碗】

另外這一碗的豬五花經過酶化後暗藏一種迷⼈的焦香味，聞到以後就有食慾大開的感覺，然後肥瘦相間的比例其實吃起來是彈牙的，不會有很重的肥膩感（有些人如果真的很排斥五花的肥肉，那當然就點里肌的部位就好），但建議要趁熱享用口感較佳唷！

我自己有朋友是完全排斥任何肥肉，但也有朋友超愛吃五花肉，所以真的沒有絕對的優劣啦～純粹看個人的喜好而已。（我自己是不太挑食，兩種口感都喜歡）

【⼗勝豚丼盛合 240元／小碗】

豬里肌加豬五花的美味之處你都無法割捨的話，不要猶豫～這個盛合直接給它點下去就對了，保重肉量可以吃得非常滿足。

【⼗勝豚丼盛合 500元／大碗】

然後這一碗是他們店內最狂的大碗⼗勝豚丼盛合，基本上我覺得一般食量的民眾真的會吃不完⋯⋯不過如果你們自認有大胃王般的實力，或是想點來拍照再和家人、朋友分食的話，這個拍起來倒是會感覺視覺效果蠻震撼的～♪

沒有比較就沒有傷害，兩碗放在一起拍你們才會知道大碗的尺寸有多誇張！

【元祖腹⼠⼭ 280元】

再來這一碗是牛丼搭配溫泉蛋的組合，不過牛肉嚴選⽇本北海道F1和⽜之腹⾁部位，有著筋⾁及油花的綜合分佈，經過炙燒後表⾯帶有微微焦香，⾁汁豐富且油脂甜美，不僅⾁味油香濃郁還帶有恰好的嚼勁，搭配半熟的溫泉蛋增加口感滑潤度，實在是美味極了～♥

【它媽夠兇丼 280元】

另外一碗是我聽到名字以後會抖一下的「它媽夠兇丼」！選⽤的是⽇本北海道F1和⽜之前胸部位，帶有獨特的香氣，油花分佈較散且入⼝即化，同時吃得到細膩⼝感及彈牙嚼勁，咀嚼時可以感受到口中滲出香甜的肉汁，真是讓人想要多嚼個幾下慢慢享受，會捨不得太快就吞下肚⋯⋯

配上那顆新鮮的生蛋黃，整個滑潤感與蛋香味又讓美味程度上升到了Next Level！！！

補充一點，你們只要在店內用餐的話都可以免費使用飲料吧，然後加100元升級套餐的話是會多了兩種隨機的小菜以及一碗「豚汁」aka「豬肉味噌湯」，然後他們的湯不是那種沒什麼料、用來騙錢的湯⋯⋯裡頭的料超豐富，可以吃得到豬肉、豆腐、紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、馬鈴薯、蒟蒻、青蔥⋯⋯等等（蔬菜部份都是小農栽種），而且味噌的部份特別選用⽇本長野縣的信州味噌來熬煮，喝起來甘醇、不死鹹，而且食材的精華都融入其中，保證營養滿點唷！

以上就是這次的分享，我猜有些人可能光看價位會有點嚇到，想說怎麼只是單點的豚丼、牛丼就要兩百多元起跳，但瞭解業者使用的原物料以及當天實際品嚐過以後我覺得那裡的餐點絕對對得起那個價格（你們去比較高檔的美式餐廳點漢堡，價格也不會跟麥Ｘ勞的漢堡一樣吧？），很推薦愛吃與懂吃美食的饕客們可以來嚐鮮看看，但你們如果是屬於比較吃粗飽類型的人⋯⋯覺得什麼肉吃到嘴裡都差不多的話⋯⋯那其實也可以去吃其他三大知名連鎖品牌的丼飯就好了啦～不勉強@@

五日市十勝豚丼

地址：桃園市中壢區中山路95號

電話：(03)425-5255

營業時間：11:00 ~ 14:00／16:30 ~ 20:00

公休日：禮拜一

官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/Itsukaichi.butadon.tw/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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