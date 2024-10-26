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一秒飛日本！苗栗三灣「山上村Hill cafe」超難訂位的網美餐廳，隱藏山林間的日本庭園景觀餐廳

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳是近期台中枯山円敷 YEN KARESAN的得力新作，預約制，讓你秒飛日本，整個日式庭園荷花池畔的造景設計很美，山上村景觀餐廳距離頭份市區差不多15分鐘車程，從頭份交流道下來三灣剛剛好，記得線上預約在前往呦！當日我們點選日式定食，溫泉牛肉奶油燒定食附餐/烤飯糰、蒲燒烤鰻魚飯半尾定食，這裡很適合吃第一輪，才能在榻榻米區域美拍不停呀！

苗栗三灣山上村 Hill cafe

苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳外觀很有日式庭園感，日式的設計感很強也是網美打卡餐廳，隱藏在山裡秘境餐廳美。

苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳提供午茶、日式定食、甜點、咖啡，苗栗預約制的餐廳建議可以線上訂位。

苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳的正門口在側邊，沿著建築物往上走才會抵達呀！

早點來就能拍到空景，苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳每一處都很好留影。

苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳最隱藏的空間在這

我們算第一批客人，所以很早抵達也很早日內拍照，榻榻米空間是需要訂的，終於有機會能包場15分鐘～開心。

這扇窗也是我超喜歡的區域，單人用餐也很適合。

我們被安排來這區域，苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳是寵物友善餐廳，不巧看見店貓在這慵懶的休憩著。

苗栗三灣山上村菜單

菜單上可以在訂位系統看得見，苗栗三灣山上村餐點定食、火鍋、甜點、咖啡、下午茶。

苗栗三灣山上村 Hill cafe景觀餐廳餐點介紹

我們點選餐點有溫泉蛋牛肉奶油燒定食附餐/烤飯糰、蒲燒烤鰻魚飯半尾定食。

蒲燒烤鰻魚飯半尾定食附上前菜、小菜、湯品都在這呦！

在網路google評論中，他們家的餐點蒲燒烤鰻魚飯半尾定食還不錯就跟著點選起來。

溫泉蛋牛肉奶油燒定食附餐/烤飯糰

烤飯糰不能烤太乾會像鍋巴一樣硬邦邦呀！

苗栗三灣山上村Hill cafe景觀餐廳先前本來我們要來訪後來沒有訂到位置，又再訪的一家景觀餐廳，這裡距離苗栗頭份交流道比較近，完全預約制，日式庭園的氛圍挺棒，免出國就讓你有秒飛日本，空間環境設計感滿分，我們也點溫泉蛋牛肉奶油燒定食附餐/烤飯糰、蒲燒烤鰻魚飯半尾定食，這裡記得早點來用餐才可以在榻榻米區域拍網美照～

山上村Hill cafe

地址：臺灣苗栗縣三灣鄉北埔村3鄰52號

電話：0916857188

營業時間：11:30-19：00週二、四休

山上村訂位

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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