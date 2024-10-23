萬聖變裝免入園費！開箱苗栗最新預約制「超大丘林秘境」 日式庭園、落羽松、手作體驗統統有 就連「電動帆船」都玩得到
新秘境免門票！苗栗三義最新丘林秘境「POUYUENJI HILLS」迎萬聖，即日起至11/3，特別推出「變裝打扮免入園費」活動，加碼搞怪拍照比賽還有機會贏得價值近3千元的體驗套餐。打卡日式庭園與體驗茶文化，隨便拍都像質感大片超級美。
甫於今年6月試營運的苗栗丘林新秘境「POUYUENJI HILLS」占地達11公頃，坐擁大片清幽綠境，具有日式庭園造景、落羽松等熱門景點標誌，室內戶外空間寬敞十分愜意。兼具茶文化展覽、生活風格選品、輕食與餐廳等服務規劃，還有乾燥花圈DIY、多肉生態瓶、手綁花束等手作課程，以及少見的「電動帆船」體驗項目，園內活動超豐富不怕無聊。
由於占地廣大，另有質感旅宿、牛排餐廳、精品店籌備中，待整體完工後開放勢必會吸引更多人到訪遊憩。已手刀搶先開箱的網友分享「整體園區感覺蠻放鬆的，看的出有用心規劃跟整理」、「真的很不錯，值得再來」。
而想先行前往體驗的朋友，即日起至11/3，「POUYUENJI HILLS」推出「免入園費」活動，只要穿著符合萬聖節風格的服裝，於SocialPark拍照打卡，並在貼文標記@pouyuenji_hills，即可免入園費。另加碼萬聖搞怪拍照比賽、尋瓜換寶等應景活動，有機會獲得元紀體驗套餐、萬聖節小禮。值得注意的是，入園記得先預約，更多入園費用與規則可見預約頁面或臉書粉專。
POUYUENJI HILLS
地址：苗栗縣三義鄉28-8號
營業時間：每週四至日10:00-17:00（週一二三公休）
客服專線：(037)558-999（週三至日10:00-17:00）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/PouyuenjiHills
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