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五月天跨年桃園連飆6場！開賣資訊全說了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
五月天宣布跨年演唱會。圖／相信音樂提供
五月天宣布跨年演唱會。圖／相信音樂提供

五月天去年底展開「回到那一天」25周年巡演，歷經高雄、香港、北京、深圳、太原、武漢、成都以及下個月的上海，57場動員超過250萬人次，接著於12月28日起移師樂天桃園棒球場，跟粉絲共度6個一樣難忘的夜晚。

五月天2017年首次在棒球場開唱，帶著「人生無限公司」巡演空降桃園棒球場，與眾人齊力拋出封王彩帶、抬頭迎望煙火綻放開心大唱，歲歲和年年的浪漫都有五月天陪你跨年，帶著正能量一起倒數，迎向精彩的未來。

自今年12月28、29、31日到明年1月1、4、5日共計6場，五月天打造「回到那一天」25周年巡演新年特別版，門票於11月10日早上11點在拓元售票全面啟售，同日上午9點半開賣親子套票區、10點開賣玉山卡友專區。

另外，五月天為LIVE而生，因音樂而活的五月天，以音樂「唱」遊環島，將於11月1、2、3在高雄、玉里、花蓮舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會。

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