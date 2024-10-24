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2024桃園萬聖城10／26驚奇登場！變裝電音派對、6大造景必拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：桃園市政府
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「2024桃園萬聖城」搗蛋鬼學院招生中，是時候喚起調皮搗蛋的本性，我們在桃園藝文特區特別設置四大院區，助大家全面進修搗蛋技能。此次以「搗蛋鬼學院」作為主題，將活動設計成一個激發創意和淘氣精神的場所，藝文廣場化身為獨特的魔法學院，讓參與者體驗「搗蛋鬼」的趣味和創意。

▲圖片來源：桃園市政府
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活動於10/26到11/3，備受注目為期9天的桃園萬聖城系列活動，在桃園藝文廣場與藝文綠園道將有一系列活動，金曲之夜開城演唱會、萬聖變裝競賽、電音派對、萬聖踩街、親子互動、公益彩券活動及各式主題市集，每天都充滿不同驚喜！每年都吸引大量朝聖人潮。

▲圖片來源：桃園市政府
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「2024桃園萬聖城」演唱會主舞台位在桃園藝文廣場，裝置藝術打卡點在藝文一街、藝文二街之間，在晚上17點30分開唱，卡司有 GX 鼓鼓呂思緯&蕭秉治、曹雅雯、U:NUS、FEniX、火星混蛋、丘與樂、邱軍、J Hall 樂團以及奧運金牌選手王齊麟，將帶來4個小時精彩表演，為萬聖節活動揭序！

▲圖片來源：桃園市政府
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此次活動帶來6座必拍裝置藝術，包括「搗蛋鬼校車」、「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」，還有隱藏版等著大家挖掘！從入口進入活動現場，就能感受到濃濃的萬聖節氣氛，而每座裝置藝術白天與夜晚皆有不同的呈現方式，除了打卡拍照外，也親自體驗不同的視覺衝擊！

▲圖片來源：桃園市政府
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【2024桃園萬聖城】

活動日期：2024/10/26-11/03

活動時間：假日12:00-22:00、平日17:00-22:00

活動地點：桃園藝文廣場(地址：桃園市桃園區中正路1188號)

必玩精彩活動：

10/26 金曲之夜開城演唱會

10/27 萬聖變裝大賽、萬聖踩街

10/31 討糖趣~不給糖就搗蛋

11/02 YOYO家族樂享趣、Halloween JUMP 電音派對

11/03 波力人偶見面會、Hip Hop Halloween

10/27-11/01 桃園星人秀及系列主題之夜


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