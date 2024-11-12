芋頭控必吃！桃園車站旁的好吃「現炸芋頭球&芋頭牛奶」 多種口味的銅板美食

桃園市美食「芋叔叔脆皮芋頭酥」，位於桃園車站旁的銅板美食，芋頭控千萬不能錯過！現點現做的芋頭球有多種口味～都可以依照個人喜好選擇！店家每日換新油～餐點好吃不膩口～拿在手上也沒有油膩感唷！另有奶酪和芋頭牛奶可嚐鮮！是很棒的隨手點心。文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「芋叔叔脆皮芋頭酥」地點進桃園車站～就在新光三越旁邊～地點還蠻好找的！若從桃園車站步行～僅需要2分鐘即可抵達～若開車的話週邊有幾個收費停車場～但建議還是騎機車前來更便利。

【芋叔叔脆皮芋頭酥｜最新菜單】

這是「芋叔叔脆皮芋頭酥」的最新菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

店家的冷藏櫃裡面還有賣奶酪和芋頭牛奶！個人很推薦他們的芋頭牛奶～芋頭控可別忘了帶一杯！

【現點現做的好吃芋頭球】

店家的芋頭球一定都是客人點餐以後才製作喔～食材保證新鮮！站在旁邊等候的時候～還可以看到店家製作的過程！把配料塞到芋頭球裡面～看起來就很療癒阿。

我們這天點了肉鬆蛋黃、爆漿起司、伯爵奶茶、黑芝麻、黑糖麻糬、奶黃共六個口味！我在外面其他攤販只看過原味和肉鬆蛋黃～這還是我第一次看到芋頭球有這麼多口味呢。

一顆顆圓滾滾的芋頭球～老闆娘會做上記號～是說這個記號是只有老闆娘看得懂的摩斯密碼！他炸好以後會幫客人裝袋和標示～我們只要看紙袋上的標示就能簡單辨認不同的口味唷。

老闆娘對於自家產品的品質有一定的堅持！每天開店一定都會換新油！客人不可能吃到回鍋油！所以來購買的客人都可以很放心～而且芋頭球的油都瀝得很乾淨～拿在手上都不會有油膩感呢。

【芋叔叔脆皮芋頭酥｜桃園車站銅板美食】

銅板價的芋頭點心～有路過桃園車站真的別錯過了～喜歡什麼口味都可以點～重點是每一款口味都是蛋奶素的（肉鬆蛋黃的肉鬆也是素鬆唷）～素食的朋友們可以安心的吃。

芋頭球的芋頭會依照產季選出最好的品種～有時候是大甲芋頭～有時候是苗栗公館的芋頭！這都要看當時哪個芋頭的品質最好～而我們這天吃到的都是大甲芋頭做成的芋頭球！可以吃得到芋頭顆粒及濃郁的芋頭香氣。

【黑糖麻糬芋頭球】

黑糖麻糬熱熱的馬上吃～就可以看到這牽絲的口感喔！麻糬包在芋頭球裡面～口感QQ的～據說他們的紅豆麻糬口味也好吃～下次我也想吃吃看啦。

【爆漿起司芋頭球】

爆漿起司是使用進口的安佳雙色起司～這起司要熱熱吃～才會出現這具有視覺效果的牽絲畫面！起司控肯定會喜歡～～～

【伯爵奶茶芋頭球】

店家選用較好的伯爵茶熬煮出這伯爵奶茶內餡～淡淡的伯爵茶香搭上芋頭球～莫名地搭耶！很適合配熱茶或是熱咖啡一起享用～買回家當居家下午茶甜點再好不過了！

【芝麻芋頭球】

芝麻的味道很濃郁～有爆漿的口感～但芝麻的香味有點搶了芋頭球本身的風采～有點可惜，但是這內餡有濃濃的芝麻香～不會太甜膩～平常愛吃黑芝麻的人還是可以嚐鮮看看唷！

【奶黃芋頭球】

芋頭球內包入奶黃餡料還蠻搭的～鹹鹹甜甜的～有種在吃港式奶黃包的FU！而店家自己熬煮的流沙蛋黃餡有爆漿的口感～入口時要特別小心唷！

【肉鬆蛋黃芋頭球】

為了要照顧素食的朋友～老闆娘特別選了素肉鬆～想不到用素肉鬆加蛋黃的組合也很搭～吃起來雖然沒有葷的肉鬆來得鹹香～但是吃起來比較清爽！用料很實在。

【地瓜餅、芋頭餅：小份兩塊50元】

地瓜餅、芋頭餅小份兩塊50元、大份五塊100元！人多的話可以買大份比較划算唷！而且口味都可以混搭。

用兩片餅乾夾著地瓜餡料～口感很有層次～可以吃到地瓜的纖維及食材的天然甜味～是傳統口味的小點心！

用蘇打餅乾夾著芋頭內餡～餅乾口感酥脆～芋頭的口感紮實綿密～香氣也很夠～還能吃到芋頭的顆粒！一口咬下會有種在吃芋頭漢堡的感覺～～有夠滿足的。

【芋頭愛牛奶】

愛芋頭的朋友肯定不能錯過這杯芋頭牛奶！芋頭口感很綿密滑順～牛奶濃醇好喝～搭在一起就是Match！建議要先攪拌均勻再喝～

整體來說，這間「芋叔叔脆皮芋頭酥」整體吃起來不甜膩～可以吃到芋頭的香氣和芋頭顆粒～口味的選擇也很豐富多元～但建議都要熱熱吃比較好吃喔！而我自己比較喜歡的是黑糖麻糬芋頭球、爆漿起司芋頭球、伯爵奶茶芋頭球、肉鬆蛋黃芋頭球和芋頭牛奶！芋頭控們～有路過就可以買來嚐鮮看看唷。

芋叔叔脆皮芋頭酥

地址：桃園市桃園區大同路60號（騎樓）

電話：0988-850-684

營業時間：12:00-19:00（公休日見店家粉絲團公告）

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」